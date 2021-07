Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta segunda-feira (19)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

BALCONISTA DE AÇOUGUE

Manuseio e cortes de carnes, atendimento ao cliente, organização do açougue, balanços, precificações e recebimento de produtos em supermercado.

Ensino Médio Completo – Horário: Manhã/Tarde – Escala: 6×1

FISCAL DE LOJA

zelar pelo patrimônio físico e de pessoal em supermercado.

Ensino Médio Completo – Horário: Manhã/Tarde – Escala: 6×1

OPERADOR DE LOJA

operar caixa, abertura e fechamento de caixa, atendimento ao cliente, reposição em supermercado.

Ensino Médio Completo – Horário: Manhã/Tarde – Escala: 6×1

GERENTE EM SUPERMERCADO

gerenciar as atividades operacionais e administrativa da loja, supervisionar e manter o padrão layout e limpeza da loja.

experiencia: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Manhã/Tarde – Escala: 6×1

COZINHEIRO (A) INDUSTRIAL

necessário experiência em cozinha industrial.

experiencia: 06 meses na carteira

ADMINISTRADOR RURAL

Administrar pequena propriedade rural. Necessário conhecimento em atividades rurais

Experiencia na função – Ensino Médio Completo – CNH:B – Disponibilidade para residir no local.

AGENTE DE INSPEÇÃO

Realizar inspeções em veículos modificados, transformados, fabricados artesanalmente, recuperados de sinistro e que transportam produtos perigosos, atendendo as demandas de inspeção nos contratos externos e dentro da unidade. Disponibilidade para realizar viagens.

Necessário Curso Técnico em Mecânica ou Mecânica de Autos ou Mecatrônica – CNH: B

AUXILIAR DE PESSOAL

Rotinas do setor em contabilidade: admissão, demissão, E-social, rescisão.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior em andamento/Completo: Contábeis/Adm

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Realizar banho e tosa.

Experiência: 06 meses na função

COSTUREIRA DE LINGERIE

Experiência em confecção de lingerie.

Experiência: 06 meses

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL

rotinas de admissão, rescisão, férias, folha de pagamento, e-social, DCTF-WEB (essencial), GFIP, conhecimento em legislação trabalhista. Atuar em contabilidade.

experiencia: 06 meses na carteira – Superior Completo: ADM/RH/CONTÁBEIS

TORNEIRO MECÂNICO

Executar serviços de usinagem.

experiencia: 06 meses na carteira – Curso na função – Ensino Médio Completo

MOTOQUEIRO ENTREGADOR

Entrega de bebidas, água.

Possuir CNH: A

GERENTE

Atuar na função em casa noturna, necessário ter disponibilidade para trabalhador noite/madrugada. Experiência na função voltada para o segmento de bar, restaurante, casa de festas/shows.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ELETRICISTA

Serviços elétricos em geral, realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Disponibilidade para realizar viagens se necessário.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Ensino Médio Completo – Curso Elétrica – NR10

AÇOUGUEIRO

Atender clientes em supermercado, manter organização e limpeza do setor, acondicionar produtos em embalagens individuais, realizar reposição de mercadorias do setor, organiza as câmaras de congelados.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Manutenção preventiva e corretiva em maquinas industriais.

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Mecânica – CNH: B

AJUDANTE DE OBRA

Empresa de manutenção (revestimentos de refratários)

Não exige experiência – Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil.

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/Sine