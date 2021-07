Resultado de consulta pública sobre retorno das aulas presenciais

No último dia 5 de julho, a Prefeitura abriu uma consulta pública em seu site sobre o retorno às aulas presenciais no município durante a pandemia do novo coronavírus. A pesquisa foi realizada em dois questionários: um para pais e responsáveis e outro para os profissionais da educação. A consulta, que atendeu deliberação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Município de Sete Lagoas, foi concluída e o resultado está sendo disponibilizado.

A medida teve como objetivo escutar e dialogar com os cidadãos, compreendendo as opiniões sobre o retorno das atividades escolares presenciais quando o município estava inserido na onda vermelha do Programa Minas Consciente.

No entanto, ainda com o questionário aberto, Sete Lagoas avançou para a onda amarela e o mesmo comitê local autorizou o retorno das aulas, de maneira gradativa, a partir do próximo mês. CONFIRA AQUI O CRONOGRAMA.

Para dar transparência ao resultado, a administração municipal divulga as amostragens mais importantes da consulta. No caso dos profissionais da educação, foram 1.517 respostas, sendo 71,9% contra e 28,1% favoráveis. Foram ainda 6.058 respostas de pais e responsáveis e dois questionamentos merecem destaque: 57,9% são favoráveis ao retorno das aulas presenciais e 42,1% contra; 56,6% afirmaram que autorizariam os filhos a frequentarem as aulas presenciais e 43,4% não autorizariam.

por Ascom Prefeitura