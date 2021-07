Prefeitura divulga lista de inscrições deferidas e indeferidas em processo seletivo da Saúde

Recursos de inscrições indeferidas podem ser feitos a partir desta segunda-feira, às 09h

O Diário Oficial do Município da última quinta-feira, 15, divulgou a lista de inscritos para o Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Profissionais por Tempo Determinado (Edital 01/2021) da Secretaria Municipal de Saúde. As inscrições foram encerradas no dia 13 de julho, às 17h. A lista com as inscrições deferidas e indeferidas pode ser consultada no link: https://www.setelagoas.mg.gov. br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal= 12&arquivo={A0DEA4E2-DCED- 02BC-63C0-800D857B1ABE}.pdf

Os candidatos que tiveram sua inscrição indeferida e desejam interpor recurso de apelação, devem fazê-lo a partir desta segunda-feira, 19 de julho, a partir das 09h, pelo formulário no link: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSfc7xAibkHb8WNOYM87rxvd xoThGdbWXJ9Pf2w2aCnIQwFjLA/ viewform

A resposta do recurso será enviada para o e-mail informado pelo candidato no formulário. A lista definitiva dos candidatos inscritos será publicada no dia 23 de julho. Na divulgação, constará a data e o horário da entrevista do candidato em um campo à frente de seu nome. Para cada vaga ofertada serão convocados três candidatos para a etapa de entrevista, respeitando a lista de classificação e pontuação da etapa de Cursos e Títulos.

Lembrando que, caso o candidato tenha sido chamado para a entrevista e não tenha sido aprovado, ele continua mantendo sua posição na lista de cadastro de reserva para caso houver a desistência de algum candidato ou o Município vier a precisar de mais profissionais no futuro.

O candidato deve se ater aos horários estabelecidos, pois o não comparecimento na entrevista ou o atraso superior a 20 minutos será motivo para sua desclassificação. Na entrevista, o candidato DEVE LEVAR SEU CURRÍCULO IMPRESSO para os entrevistadores. Após as entrevistas, serão publicadas as notas das duas etapas do processo juntamente com o resultado preliminar dos selecionados no dia 29 de julho.

Caso algum candidato deseje interpor recurso sobre sua nota na entrevista, será disponibilizado um link para recursos no dia 30 de julho, a partir das 09h. As respostas dos recursos serão enviadas para o e-mail informado pelo candidato. A publicação final da lista dos aprovados será feita no dia 5 de agosto.

Foram 708 inscrições confirmadas, divididas da seguinte forma:

114 inscritos para agente administrativo Caps I

72 inscritos para agente administrativo Farmácia

255 inscritos para agente administrativo Hospital Municipal

34 inscritos para condutor de veículo de emergência

75 inscritos para enfermeiro atenção primária

86 inscritos para enfermeiro Hospital Municipal

22 inscritos para farmacêutico Farmácia Central

6 inscritos para médico atenção primária

3 inscritos para psiquiatra CAPS

26 inscritos para técnico em enfermagem

14 inscritos para técnico em enfermagem Ala Covid

Inscrições indeferidas:

109 participantes tiveram o pedido indeferido por não atenderem ao item 4.11 do edital.