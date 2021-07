Prefeitura dá ordem de serviço para início de obras do 2º maior atacadista do Brasil em Sete Lagoas

Mais uma notícia extremamente importante para Sete Lagoas. Nesta quinta-feira, 15, o prefeito Duilio de Castro deu ordem de serviço autorizando as obras de construção de uma loja do Assaí Atacadista, o segundo maior atacadista do Brasil, em terreno próximo à rotatória Sinhá Andrade, entre as avenidas Tunico Reis, Norte-Sul e Renato Azeredo, no bairro Jardim Amélia.

A empresa – que atualmente é a patrocinadora oficial do Brasileirão 2021 – vai gerar aproximadamente 500 empregos diretos e 1.500 indiretos, em um investimento superior a R$ 65 milhões. “Nós hoje demos ordem se serviço para iniciar uma das obras mais importantes dentro de Sete Lagoas, a nova loja do Assaí Atacadista na cidade”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

E as boas notícias não param. Em breve terão início as obras de duplicação da av. Renato Azeredo, a partir do cruzamento com a av. Tunico Reis, até a região do bairro Vapabuçu, em uma contrapartida público-privada com o grupo atacadista. “Faremos a pavimentação asfáltica, na sequência, da Av. Renato Azeredo, aqui do Trevo da Escola Sinhá Andrade, para melhorar o fluxo de trânsito na região. Teremos nesse perímetro mais de 1.200 metros de pista dupla”, anunciou o Duilio de Castro.

Acompanharam o prefeito na entrega do alvará de liberação das obras o diretor-presidente da Unotech, Waldo Marcos dos Anjos, e o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel. “Fomos muito bem recebidos em Sete Lagoas. O prefeito abriu as portas e, pensando na geração de empregos, se empenhou e o empreendimento vem pra cá. Num prazo recorde, toda a documentação foi regularizada. Poucas cidades do Brasil fazem isso. É impressionante o trabalho do prefeito”, agradeceu o diretor-presidente Unotech, Waldo Marcos, empresa responsável pelas obras de todas as lojas da rede atacadista.