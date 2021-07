Com inscrições abertas, o “Voz de Minas” terá prêmio de até 5 mil reais

Encontrar talentos que andam escondidos nas montanhas das Minas e dos Gerais, aquela voz que merece ganhar os palcos do mundo. O Voz de Minas é a vitrine que vai permitir essa descoberta. As inscrições para o programa já estão abertas e vão até o dia 15 de agosto. Para se inscrever é preciso entrar no Instagram @raquelmunizdelas, conhecer o regulamento e enviar o material de apresentação. Em função da pandemia, todas as fases se darão preferencialmente de forma remota.

O material, juntamente com os documentos solicitados no Regulamento, deverá ser encaminhado para o email raquelmunizoficial@gmail.com. A escolha de quem vai para a Seletiva será feita por uma banca de jurados que já foram escolhidos. Durante todo o processo e a cada fase que avançar, o inscrito participará de audições, avaliações, dinâmicas de ensaio, apresentações, sempre sendo auxiliados por profissionais. É permitida apenas uma inscrição por participante.

Para a idealizadora do Voz de Minas, Raquel Muniz, o objetivo do projeto é mais do que descobrir os talentos escondidos, é ajudar esses talentos a encontrar o caminho para que realizem o sonho de fazer da música uma profissão, é ser vitrine para vozes até desconhecidas do público. “É uma oportunidade para quem nunca teve coragem de soltar a voz para um grande público e também, para quem já está na estrada, mas não encontra apoio para alçar voos mais altos. Nosso objetivo, é que o Voz de Minas seja escada para essas pessoas darem os primeiros passo rumo ao topo. Então, se seu sonho é se cantor, cantora, é viver da música, vem cantar para gente no Voz de Minas”.

Ao final do programa, o primeiro colocado receberá como prêmio o valor de R$ 5000 (cinco mil reais) e 4 (quatro) horas de gravação em estúdio, o segundo colocado receberá como prêmio o valor de R$3.000 (três mil reais) e o terceiro lugar, o valor de R$ 1.000 (mil reais).

Tá esperando o que? Corre lá faça sua inscrição e vem soltar a voz no Voz de Minas. Estamos ansiosos para conhecer o seu talento e mostrá-lo ao mundo.

Serviço: Voz de Minas

Período de inscrição: 16 de julho a 15 de agosto

Onde: @RaquelMunizDelas

Ascom Voz de Minas