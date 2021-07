Polo UAB coordenado pela FUMEP já formou mais de 3 mil alunos em cursos superiores

A Fundação de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas, a Fumep, mantém a Escola Técnica, o Cramam e ainda oferece formação acadêmica por meio do seu Polo da Universidade Aberta do Brasil. Os cursos de educação superior são ofertados por universidades federais conceituadas que definem as normas para a seleção.

O polo funciona na estrutura da Escola Técnica e atualmente estão em andamento turmas de Pedagogia, Matemática, Educação Física, Química e Administração. “O polo é uma estrutura acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo onde ocorrem as atividades presenciais”, explica Vânia Mendes de Almeida, coordenadora do Polo UAB Sete Lagoas.

As universidades federais conveniadas são as de Juiz de Fora (UFJF), São João del Rey (UFSJ), Ouro Preto (UFOP), Lavras (UFLA) e ainda a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os cursos ofertados para os processos seletivos são definidos por demanda. “Para a oferta e reoferta de cursos, é necessário responder um formulário de demanda, que é enviado pelas instituições e publicado pelo Município. Por meio desse processo, saberemos quais serão os próximos cursos”, esclarece Vânia Almeida.

A unidade instalada na Fumep (av. Prefeito Alberto Moura, nº 1111, bairro CDI) tem três laboratórios de informática com 80 computadores, laboratório de química, de meio ambiente, auditório, sala de vídeo e estrutura para o curso de Educação Física.

A formação é gratuita e o presidente da Fumep, Cláudio Caramelo, faz um convite e ainda destaca a importância da graduação em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. “Desde 2008 já passaram mais de 3 mil alunos nos cursos de graduação e pós-graduação. Alguns fazem parte até do corpo docente da própria Fumep. Não percam esta oportunidade. Esta formação, certamente, faz a diferença”, comentou.

SISTEMA UAB

O Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil) é um programa do Governo Federal que foi instituído através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância. A finalidade é expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no Brasil. Os cursos de graduação e pós graduação são distribuídos por meio dos polos, com a parceria de universidades federais.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom