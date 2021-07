Passando a Limpo desta sexta recebeu Robson Machado, Diretor Presidente do SAAE

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (15) recebeu Robson Machado, Diretor Presidente do Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano (SAAE), para falar sobre o período de escassez de água que Sete Lagoas tem a possibilidade de passar devido ao período de seca em Minas Gerais.

“Nós estamos com um processo acelerado da seca do Rio das Velhas”, alertou o Diretor também destacando que no momento atual, a previsão da seca é para daqui a 90 dias. “O que ajuda o Rio a sobreviver é a empresa Ngulo Gold que tem um reservatório de água”, disse. Ele também destacou, que a situação da captação de água piorou depois do rompimento da Barragem de Brumadinho, que afetou principalmente o Rio Paraopeba.

Devido a situação atual, a campanha de conscientização para economia no uso da água foi colocada em foco com o objetivo de adesão da população. Sete Lagoas retira 55% da água utilizada na cidade de poços artesianos que, devido à falta de chuvas, pode vir a secar. A cidade também utiliza água do Rio das Velhas tratada pela Estação de Tratamento de Água (ETA), porém, como dito anteriormente, está em estado de alerta. Assim, reduzir o consumo em nossas casas ainda é a melhor solução para não ocorrer a falta.

O programa será reprisado às 09h da manhã deste domingo na Rádio Eldorado AM1300. Confira a entrevista completa no Facebook do SeteLagoas.com.br!

Com SeteLagoas.com.br