Guarda Municipal instala nova unidade operacional no Parque Náutico da Boa Vista

A Guarda Civil Municipal (GCM) continua fortalecendo sua atuação em Sete Lagoas. Planejamento, estrutura diferenciada e treinamento estão garantindo maior proteção para o cidadão e o patrimônio público. Agora, a corporação tem uma unidade no Parque Náutico da Boa Vista, um dos pontos turísticos mais frequentados por sete-lagoanos e turistas.

A atuação já foi reforçada com patrulhamento a pé, motorizado e com apoio do canil. A presença contínua dos agentes já mudou a realidade na área e pedestres, ciclistas e quem visita o local têm maior tranquilidade no dia a dia. “Percebemos que existia uma grande necessidade de nossa presença no Parque Náutico devido ao alto índice de arrombamento, vandalismo e dano ao patrimônio público. Também vamos combater delitos diversos e não permitiremos que o cidadão de bem seja constrangido em seu momento de lazer ou atividade física”, reforça Sérgio Andrade, comandante da GCM.

A GCM implantou recentemente o seu canil. Os agentes se especializaram no treinamento dos cães Sena e Kyara, que também estarão presentes no patrulhamento do Parque Náutico. “Tivemos um período de treinamento de aproximadamente 80 dias na Guarda Civil de Belo Horizonte. Nosso intuito é o patrulhamento mais ostensivo com os cães de faro e proteção”, explica o GCM Ribeiro.

A unidade foi instalada onde funcionava a Secretaria Municipal de Esportes. O reforço na segurança é comemorado por frequentadores que podem, inclusive, abordar os agentes para fazer denúncias ou pedir informações. “Como morador do bairro há mais de 40 anos, considero essa efetiva presença da Guarda de suma importância. Infelizmente existe um conjunto de pessoas que frequentam o local com outras intenções e isso atrapalha a boa convivência. A segurança tem papel chave para garantir que este espaço acolha a todos”, avalia o cabeleireiro Márcio Avelar de Figueiredo.

A Guarda Municipal está forte, preparada e atenta para garantir a segurança do cidadão de bem. Não só no Parque Náutico, mas em toda Sete Lagoas.