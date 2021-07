PM apreende drogas no bairro Brejinho com apoio da cadela da equipe Rocca

Na tarde da quarta-feira (14), policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam informações de que três indivíduos estavam traficando drogas no Beco Ipanema, bairro Brejinho e escondendo as drogas em uma residência abandonada.

No local informado os militares não encontraram os indivíduos denunciados, mas com apoio da equipe de Rondas Ostensivas com Cães – ROCCA, a cadela “Anja” foi utilizada e indicou a localização de 50 pedras de crack que estavam escondidas em um lote vago.

O material foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil e um suspeito foi identificado.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar