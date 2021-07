Pavimentação da Rodovia que interliga Sete Lagoas a Araçaí também é aprovado no Projeto da Vale

Deputado Douglas Melo articula a pavimentação deste 2015

Foi discutido na última quarta-feira (14), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Projeto de Lei 2.508/21, que prevê a destinação de R$ 11 bilhões do total de R$ 37,7 bilhões do acordo com a Vale, pelo desastre de Brumadinho. No texto apreciado na casa legislativa foi aprovado o asfaltamento do trecho da MG-238 que interliga Sete Lagoas a Araçaí, além dos valores necessários para a retomada e conclusão das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas.

A pavimentação asfáltica representa um sonho antigo para muitas pessoas residentes em Sete Lagoas, Araçaí, Cordisburgo, nas comunidades de Silva Xavier e Estiva, além do grande benefício que trará para toda região, em média são 40 km que serão asfaltados. A obra é uma demanda antiga no mandato do deputado Douglas Melo, que viu através da compensação da Vale a solução “Em uma articulação nossa, convencemos o Governo do Estado a incluir esta importante demanda junto ao projeto da vale, venho buscando solucionar este problema deste meu primeiro ano de mandato como deputado estadual, foram inúmeras reuniões e documentos protocolados. Tenho certeza que a obra mudará a vida de dezenas de pessoas, pois estamos falando geração de emprego, segurança dos motoristas, a pavimentação dará uma nova forma em relação a mobilidade de toda nossa região. Deixo todos tranquilizados, a pavimentação é um acordo judicial e o sonho tornará realidade” concluiu o parlamentar.

A aprovação teve resultado imediata da população, Douglas recebeu uma mensagem no final da noite de ontem (14) da Dona Regina, representante da comunidade de Estiva “Moço, tô muito feliz com a pavimentação entre Sete Lagoas e Araçaí, era o sonho do meu pai, meu Deus do céu, estou muito feliz com seu trabalho. Parabéns!” finalizou.

Com Assessoria de Imprensa/Dep. Douglas Melo