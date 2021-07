Em Buenos Aires, Atlético inicia preparação para o confronto com o Corinthians

Após o empate sem gols com o Boca Juniors, nessa terça-feira (13), no estádio La Bombonera, o Atlético voltou aos treinos na manhã desta quarta (14). O time alvinegro fez atividades físicas na academia do hotel onde está hospedado, em Buenos Aires.

A delegação parte em viagem com destino a Belo Horizonte ainda na tarde desta terça.

Na quinta (15), o elenco se reapresenta na Cidade do Galo, já visando ao jogo de sábado (17), às 19h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já na próxima terça (20), às 19h15, o Atlético recebe o Boca, no Mineirão, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Fonte: Hoje em Dia