Desempenho no clássico é motivação para o América na busca pela reabilitação

Lateral-direito Eduardo acredita no crescimento da equipe na Série A, com base no último jogo

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Atlético no último sábado (10), o América fez frente ao rival na Arena Independência. O desempenho agradou o técnico Vagner Mancini e também os jogadores, como o lateral-direito Eduardo, que acredita no crescimento da equipe e reabilitação na Série A.

“Nosso desempenho tem melhorado a cada partida. Esse clássico foi decidido no detalhe. Tivemos várias oportunidades de sair na frente no placar e não conseguimos efetivar nosso ataque. Mas nossa evolução é nítida, os times têm visto isso e tem se preocupado muito mais. A gente tem evoluído a cada partida, a cada semana, e a tendência é só melhorar”, disse o jogador.

Eduardo foi titular nos últimos sete jogos do América no Brasileirão e atuou os noventa minutos em todos. O jogador assumiu a lateral, que até então era de Diego Ferreira. O jogador vê a concorrência como sadia e discorda que haja ‘problemas’ na posição.

“A lateral não tem sido um problema. O Diego vem jogando bem, são características diferentes, estilos diferentes. Sou um pouco mais agressivo no ataque, ele constrói com a bola no pé, totalmente diferente meu estilo do dele, mas não vejo como um problema. O que muda é a experiência e o estilo de jogo”, explicou o lateral do Coelho, que tem experiência na elite do futebol brasileiro.

Eduardo, assim como os jogadores do elenco, tem se adaptado ao trabalho de Vagner Mancini, que vai completar um mês no comando da equipe. O principal ponto trabalhado pelo treinador é a confiança.

“Um trabalho muito equilibrado fisicamente e taticamente, então a gente tem evoluído bastante em pouco tempo, e agora que a gente tem uma semana aberta, até o fim da semana vamos ter corrigido muitos problemas para conseguir resultados positivos”, afirmou Eduardo.

O jogador ainda explicou como tem sido as primeiras semanas com o novo treinador. “Devido a troca de comando, os jogadores têm procurado assimilar o mais rápido possível E o Mancini não teve tempo para trabalhar, essa é a primeira semana cheia, para que ele possa implementar [seu trabalho] e achar a formação correta, que vai nos dar as vitórias e uma sequência boa no campeonato”, pontuou.

Segundo o lateral, a formação utilizada por Mancini no sábado, com três zagueiros, o agrada, pois possui mais liberdade em campo. O lateral ressaltou que, independente do sistema, se sente confortável jogando.

O América volta aos treinos nesta quarta-feira, às 15h, no CT Lanna Drumond.

Fonte: O Tempo