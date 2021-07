Em duelo ‘meia-boca’, Galo arranca empate em La Bombonera e joga por uma vitória simples no Mineirão

O Atlético chegou cheio de moral para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, nesta terça-feira (13), em La Bombonera. O time vinha de quatro vitórias consecutivas no Brasileiro, ganhou o reforço de Nacho Fernández, recuperado de uma lesão, e contava com o poder de fogo da dupla Savarino e Hulk. Não conseguiu, porém, fazer um gol sequer sobre os xeneizes, donos da melhor defesa como mandantes no torneio (nenhum tento sofrido).

Por outro lado, o Galo também não teve a meta vazada, e o empate em 0 a 0 pode ser encarado como um bom resultado. No duelo de volta, no Mineirão, na próxima terça (20), às 19h30, no Mineirão, o Alvinegro precisa de uma vitória por qualquer placar para se classificar às quartas. Os argentinos também jogam por um triunfo ou por um empate com gols.

O jogo

Inegavelmente foi um confronto bem disputado, mas muito nos quesitos luta e raça. No aspecto técnico, ambos os times ficaram devendo. Só que isso também é Libertadores!

O Boca até chegou a marcar, aos 33 minutos do primeiro tempo, com Diego González. Entretanto, a arbitragem, auxiliada pelo VAR, após confirmar o gol, o anulou, devido à falta de Briasco em cima de Nathan Silva no lance.

Na segunda etapa, o Galo seguiu sem encantar. Como o adversário também não foi feliz nas finalizações, o empate imperou, e a decisão ficará para o Mineirão, onde o Alvinegro está 100% na Libertadores (três vitórias em três jogos).

FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS 0

Rossi; Weigandt, Izquierdoz, Rojo e Sández; Rolón, Medina (Orsini) e Diego González (Varela); Pavón, Briasco e Villa

Técnico: Miguel Ángel Russo

ATLÉTICO 0

Everson; Mariano, Réver (Dodô), Nathan Silva e Alonso; Allan (Jair), Tchê Tchê, Zaracho (Vargas) e Nacho (Calebe); Savarino (Dylan Borrero) e Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 13 de julho de 2021 (terça-feira)

LOCAL: La Bombonera

CIDADE: Buenos Aires (Argentina)

MOTIVO: Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

ÁRBITRO: Andrés Rojas (Colômbia)

VAR: Derlis López (Paraguai)

CARTÕES AMARELOS: Rojo e Pavón (Boca Juniors); Zaracho, Allan, Vargas e Hulk (Atlético)

