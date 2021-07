Câmara Municipal inaugura ponto de coleta de seletiva e puxa a fila do município por mais sustentabilidade

Um dos principais motivos para o Brasil não avançar quando o assunto é reciclagem é a falta de conhecimento, por parte da população, sobre como é feito o reuso de materiais. Uma pesquisa recente constatou que aproximadamente 59% das pessoas não sabem quem efetivamente recicla os materiais transformando-os em novos produtos. O mesmo estudo revela que 81% dos brasileiros afirmam saber pouco ou nada sobre cooperativas de reciclagem.

Com o objetivo de mudar essa realidade no município, a Câmara Municipal inaugurou, nesta terça-feira (13), o primeiro Ponto Eco de 12 que serão instalados pela cidade até o fim do ano. O posto de coleta de materiais recicláveis foi instalado na entrada do prédio e vai ser usado para separar resíduos plásticos, vidros e de metais. Todo o material reciclável será destinado a associações de catadores.

O forte trabalho na política ambiental desenvolvido pelo vereador Caio Valace (Pode), autor do Requerimento que provocou a iniciativa, culminou com o equipamento que, em breve, será visto em várias partes da cidade. Na solenidade de inauguração o prefeito Duílio de Castro (Patri) assinou um decreto para a implantação de postos de coleta seletiva em todas as unidades da administração pública do município. “São mais de sete mil pessoas (servidores municipais) que passam a colaborar com o recolhimento seletivo”, comemorou Valace.

A inauguração do Ponto Eco na Câmara é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada na contribuição do Legislativo para um futuro de menos lixo e mais oportunidades em Sete Lagoas. Os vereadores, em breve, farão uma visita a uma associação de catadores para conhecer todos os processos de reutilização dos materiais que serão coletados pelo município. O que reforça o compromisso dos parlamentares com uma política ambiental de resultados.

O presidente do Legislativo, Pr. Alcides destacou a “abrangência social enorme deste singelo gesto. Isso tem a ver com saúde, educação e comprometimento do setor público com o bem-estar da população”. No mesmo sentido, o prefeito Duílio de Castro destacou que “esse projeto simples, mas de grande magnitude, é o pontapé inicial para mudar a cultura da cidade”.

Além de servidores do Legislativo e Executivo, participaram da solenidade os vereadores Janderson Avelar (MDB), José de Deus (REP), Ivan Luiz (Patri) e Jéssica Carolina, da associação de catadores Amarresol, representando outras associações.

Com Ascom/ Câmara Municipal