Orquestra Ouro Preto apresenta sucessos dos Beatles em homenagem aos 310 anos de Sabará

Uma semana depois de realizar concerto interativo no qual o público ajudou a definir o repertório e que chegou a 15 mil visualizações em 48 horas, a Orquestra Ouro Preto volta a se apresentar no sábado, 17 de julho, na igreja Nossa Senhora da Conceição, em Sabará, em comemoração aos 310 anos da cidade.

O concerto apresenta o álbum “Orquestra Ouro Preto – The Beatles Vol. 2” que conta com arranjos de Mateus Freire, e propõe um diálogo entre os universos da música erudita e popular. No repertório, arranjos orquestrais de canções famosas no mundo todo como “Can’t Buy Me Love”, “I Want to Hold Your Hand”, “Twist and Shout”, “Here Comes the Sun”, “The Long and Winding Road”, “While My Guitar Gently Weeps”, dentre outras.

“Será um grande privilégio para nós celebrarmos uma cidade histórica tão bonita e acolhedora como Sabará. Esperamos levar um pouco de boa música e alegria a todos que puderem nos prestigiar no YouTube. Desta vez é on-line, mas prometemos voltar para um grande concerto em praça pública assim que as condições permitirem”, ressalta o diretor artístico e regente titular, Rodrigo Toffolo.

Patrocinado pela AngloGold Ashanti, o concerto terá transmissão ao vivo e gratuita, pelo canal da Orquestra no YouTube e acontecerá de portas fechadas, sem a presença de público, e seguindo rigoroso protocolo de segurança contra a proliferação da Covid-19.

SERVIÇO

Concerto Orquestra Ouro Preto – The Beatles Vol. 2

Dia: sábado, 17 de julho de 2021

Horário: 20h30

Link: www.youtube.com/orquestraouropreto

Classificação: Livre para todas as idades.

Informações: www.orquestraouropreto.com.br

Com In Press Oficina