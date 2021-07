No dia do Rock, tem sugestões de decoração com estilo e atitude

Hoje é dia de rock, bebê! Por isso, a Isabela Caserta, designer de produto da MadeiraMadeira , separou algumas dicas de decoração que são a cara desse estilo cheio de atitude. Além disso, ela também falou um pouco sobre isolamento acústico e as melhores opções para cada situação. Confira!

Quadros

Não há um estilo sequer que dispense a utilização de quadros para compor sua decoração. No rock’n’roll não é diferente. São inúmeras as opções, desde os tradicionais quadros de bandas, com capas de disco ou logotipo. Até os mais genéricos, com tipografias icônicas ou símbolos chave do estilo, como guitarras.

“Inclusive, pendurar guitarras e violões nas paredes pode ser uma ótima maneira de otimizar espaço e imprimir seu estilo com muita originalidade”, explica Isabela Caserta, designer de produto da MadeiraMadeira.

Puffs, poltronas e almofadas

Para quem quer apostar em uma decoração fiel aos estúdios de bandas de garagem, puffs de chão são ideais. Mas se sua ideia é trazer o rock de maneira mais sutil, dá pra apostar em banquetas, poltronas ou até almofadas estampadas com uma pegada surrada ou com a bandeira do Reino Unido, que foi adotada pela comunidade por ser berço de alguns dos nomes mais importantes do estilo como os Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Iron Maiden, entre vááários outros.

Iluminação



Impossível dar qualquer dica de decoração sem falar da iluminação ideal. Não há como negar que ela influencia em todo o clima do ambiente e transmite sensações e sentimentos. Pensando num ambiente rock’n’roll, lustres pendentes, com luz baixa e amarelada, trazem aquela sensação de que estamos em casa de blues, estilo que está diretamente ligado ao rock.

Isolamento acústico



Tudo depende da intensidade do barulho que você propaga ou, caso você seja o vizinho incomodado, que você quer repelir. Há maneiras simples de isolar ruídos, como apostar em alguns tipos de cortinas acústicas ou até mesmo um jardim vertical, que cria uma camada absorvente, assim como os tapetes.

Já se você toca instrumentos com frequência e mora em apartamento, por exemplo, pode investir na manta acústica, feita de lã de rocha, vidro ou PET.

Ascom MadeiraMadeira