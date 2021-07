Serpaf Sete Lagoas lança o livro “Sororidade – Caminhos de Lideranças para Meninas”

O projeto Caminhos de Lideranças para Meninas, do Serpaf Sete Lagoas, promove nesta terça-feira (13) o lançamento do livro SoroSemIdade.

“Este livro é fruto de um sonho. O sonho de tantas mulheres que vieram décadas atrás e que dedicaram suas vidas para que todas nós, hoje, pudéssemos ter espaço e nos expressar por aqui. De fazer com que nossa voz, nossa alma e desejos pudessem ser vistos, ouvidos e sentidos. O nosso livro chegou”, comemorou a instituição em nota enviada à redação.

O lançamento será às 19h, no Instagram do Serpaf: @serpafsetelagoas. Conheça também o trabalho desenvolvido pela instituição no site serpafsetelagoas.com.br .