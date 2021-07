Com documentário e mostra, a Preqaria Cia de Teatro celebra 15 anos de história

A Preqaria Cia de Teatro comemora seus 15 anos nesta semana com uma programação extensa, apesar da pandemia.

A Preqaria Cia de Teatro foi fundada em 14 de Julho de 2006. Em seu primeiro trabalho sob direção de Yuri Simon, desenvolveu o espetáculo “Qorpo Santo”, a partir dos textos do dramaturgo brasileiro, José Joaquim de Campos Leão, considerado por vários estudiosos o precursor do Teatro do Absurdo. Com “QORPO SANTO” o grupo se propôs a uma investigação em torno da “precariedade da existência humana”, através de uma releitura do grotesco no teatro e a caracterização dos personagens a partir da bufonaria. Por causa destas investigações, surgiu o nome Preqaria com Q, no lugar do C.

De lá pra cá, realizou os espetáculos: “Tribunal Quarto de Zona”, “Nosso Estranho Amor”, “Fausto(s!)”, “Conversa Séria de Calcinha e Soutien”, “Palhaços”, “Pela Estrada Adentro”, “A Praça Dr. Sem Graça”, “A Princesa Gaia”, “Às Alegres Comadres de Windsor”, “Tartufos’80” e “Amor” os curtas Metragens “Humanamente Mefisto”(2006), “Waterapoc”(2009) e “Outros Dias” (2012), conquistou vários prêmios, participou de festivais importantes e fez parcerias com artistas de renome internacional.

Em 2009 fundou em Sete Lagoas, a “Escola Livre de Teatro”, que transformou a realidade teatral da cidade. Mais de 700 pessoas já passaram pela escola, além de alunos esporádicos participantes de Workshops ligados ao universo teatral.

Desde 2014, a Preqaria Cia de Teatro vem realizando a “Temporada de Teatro de Sete Lagoas” uma iniciativa que uniu todos os grupos de teatro da cidade, além de vários grupos de Minas Gerais e outros estados, formando público e uma rede de produção e divulgação compartilhada. Nos últimos 7 anos, foram mais de 410 artistas participantes e mais de 40.000 espectadores presenciais assistindo espetáculos gratuitos de diferentes linguagens. Neste ano de pandemia, foram mais de 10 mil espectadores online. Um trabalho de compartilhamento artístico e formação de público.

A Preqaria realiza também um trabalho social com o “Arte Concreta”, projeto que oferece aulas e cursos gratuitos. O projeto já aconteceu em 13 bairros fora da região central de Sete Lagoas, atendendo a população de baixa renda. Formando e levando arte e cultura para mais de 200 famílias.

Desde 2015 a Preqaria realiza também o “Curta Teatro – Festival de Cenas Curtas” que recebe 12 Cenas Curtas de vários estados do país no Centro Cultural Nacional-Teatro Preqaria.

Em 2018 foi inaugurado o Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria. Foi a primeira vez que a cidade teve um espaço preparado para receber apresentações cênicas, devidamente equipado com iluminação, som, arquibancadas, acessibilidade e tudo mais. A inauguração do espaço celebrou os 12 anos de existência da Preqaria Cia. de Teatro. A iniciativa conta com o patrocínio do Circuito Cultural Cimento Nacional, grande parceiro da Preqaria nos últimos anos, e das empresas amigas do teatro, CCB Contabilidade, Panificadora Galdina e Churrascaria Três Marias.

Em 2021, para comemorar seus 15 anos de trajetória, o grupo traz muitas atrações para o público. No dia 14, às 20h será lançado o “Doqumentário Preqaria”, com depoimentos e com várias histórias surpreendentes, de alunos, diretores, espectadores, colaboradores, atores, pelas pessoas que fazem parte dos 15 anos de sucesso do grupo.

Dentro da programação de comemoração, a Preqaria realiza apresentação de 5 de seus espetáculos. Todos de forma gratuita e on-line.

A Preqaria participa também da programação do Memorial Minas Vale 2021, com o “Sarau da palavra expandida”, que propõe o encontro da literatura com as artes cênicas, criando um ambiente virtual propício para a fricção e expansão da palavra, onde os atores/poetas performam textos seus e de participantes do “Sarau PoetiQo”, projeto que surgiu desde o início da pandemia do novo coronavírus, através da “Quarentena PoetiQa”. O sarau poético, que acontece todos os domingos às 19h, já está em sua 68º, um encontro para declamar poesias on-line por vídeoconferência, de forma gratuita e aberta a todos os apaixonados por poesias.

E não para por aí! Em agosto, a Preqaria dá início à sua “8º Temporada de Teatro”. Será uma edição inesquecível, cheia de emoções e boas risadas.

Para ficar por dentro de todas essas novidades e não perder nada, basta seguir a Preqaria Cia de Teatro nas redes sociais ou acessar o site www.preqaria.com.br .

Redes sociais:

youtube/preqariaciadeteatro

facebook.com/preqaria

@preqariaciadeteatro

Ascom PreQaria Cia de Teatro