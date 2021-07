Caio Valace trabalha para retirar pacientes de hemodiálise das estradas

O Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) possui 12 máquinas de hemodiálise novas com capacidade para tratar mais 72 pacientes por semana, aproximadamente. Porém, devido ao custo do seu funcionamento, os equipamentos estão parados na unidade hospitalar há dois anos. Assim, o vereador Caio Valace (Podemos), através do Requerimento nº 2.655/2021, requereu ao Município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o custeio do funcionamento dessas máquinas por pelo menos três meses.

De acordo com o vereador, este é o prazo mínimo exigido pelo Ministério da Saúde para regular o credenciamento dessas máquinas para receber os recursos públicos para o seu funcionamento. “O Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) do Ministério da Saúde financia o uso dos equipamentos, porém exige pelo menos três meses de funcionamento para que possam receber os recursos financeiros oriundos desse fundo”, explica Caio Valace.

O vereador lembra ainda que o Hospital Nossa Senhora das Graças é a instituição responsável perante o SUS para a prestação de serviços no tratamento de hemodiálise no município e que o funcionamento desses novos equipamentos evitaria que pacientes tenham que se deslocar para outras cidades em busca do tratamento. “É um sacrifício muito grande ter que viajar para Belo Horizonte, distante 70 km, ou Curvelo, distante 110km de Sete Lagoas, se expondo a condições impactantes no já debilitado estado de saúde dessas pessoas”, reflete.

Caio Valace destaca ainda que o maquinário foi adquirido com recursos públicos e que seu funcionamento é exclusivo para atendimento da população da região de Sete Lagoas usuária do sistema público de saúde do município. O HNSG investiu em obras visando adequar o espaço do setor de hemodiálise, bem como ampliar a prestação deste importante serviço aos usuários.

