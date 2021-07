Via 040 divulga cronograma semanal de obras e serviços

Em continuidade ao trabalho semanal de manutenção da rodovia BR-040, a Via 040 está atuando em diversos pontos da rodovia. A seguir, a relação de intervenções nas faixas de rolamento, atividades que demandam maior atenção do motorista pela possibilidade de retenções no trecho.

Fotos dos trabalhos realizados nas últimas semanas, acesse: https://bit.ly/3c64e5f

MELHORIA DE ASFALTO ENTRE SETE LAGOAS E NOVA LIMA

Capim Branco (MG), km 491. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Esmeraldas (MG), km 496. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Belo Horizonte (MG), km 532. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 533. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 535. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 536. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 538. Sentido: nos dois sentidos, estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 539. Sentido: DF > RJ, estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 540. Sentido: DF > RJ, estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 541. Sentido: DF > RJ, estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 542. Sentido: DF > RJ, estreitamento

Nova Lima (MG), km 551. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Nova Lima (MG), km 552. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Nova Lima (MG), km 554. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Nova Lima (MG), km 555. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Nova Lima (MG), km 556. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Nova Lima (MG), km 557. Sentido: RJ > DF, estreitamento

MELHORIA DE ASFALTO ENTRE BARBACENA E JUIZ DE FORA

Santos Dumont (MG), km 746. Sentido: nos dois sentidos, estreitamento

Ewbank da Câmara (MG), km 756. Sentido: nos dois sentidos, estreitamento

Ewbank da Câmara (MG), km 757. Sentido: nos dois sentidos, estreitamento

Ewbank da Câmara (MG), km 758. Sentido: DF > RJ, estreitamento

Ewbank da Câmara (MG), km 759. Sentido: DF > RJ, estreitamento

Juiz de Fora (MG), km 767. Sentido: RJ > DF, estreitamento

MELHORIA DE ASFALTO ENTRE PARACATU E CURVELO

Paracatu (MG), km 0. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Paracatu (MG), km 1. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Paracatu (MG), km 2. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Paracatu (MG), km 3. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Paracatu (MG), km 4. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Paracatu (MG), km 5. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

Paracatu (MG), km 31. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Paracatu (MG), km 55. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

Paracatu (MG), km 56. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

João Pinheiro (MG), km 127. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

João Pinheiro (MG), km 144. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

João Pinheiro (MG), km 146. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

João Pinheiro (MG), km 164. Sentido: RJ > DF, estreitamento

João Pinheiro (MG), km 173. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 234. Sentido: DF > RJ, estreitamento

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 268. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 269. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

Três Marias (MG), km 275. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 329. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 330. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 331. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 332. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 333. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 334. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 335. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 336. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 338. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 339. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 340. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 351. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 352. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 353. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

Curvelo (MG), km 393. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Curvelo (MG), km 395. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

Curvelo (MG), km 396. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

Curvelo (MG), km 397. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

Curvelo (MG), km 398. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Curvelo (MG), km 401. Sentido: DF > RJ, pare-e-siga

Curvelo (MG), km 418. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Curvelo (MG), km 420. Sentido: nos dois sentidos, pare-e-siga

Curvelo (MG), km 421. Sentido: RJ > DF, estreitamento

MELHORIA DE ASFALTO EM GOIÁS

Luziânia (GO), km 34. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Luziânia (GO), km 40. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

Luziânia (GO), km 41. Sentido: nos dois sentidos, estreitamento

Luziânia (GO), km 42. Sentido: RJ > DF, estreitamento

Luziânia (GO), km 54. Sentido: nos dois sentidos, estreitamento

Luziânia (GO), km 56. Sentido: nos dois sentidos, estreitamento

Luziânia (GO), km 58. Sentido: nos dois sentidos, estreitamento

Cristalina (GO), km 151. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

Cristalina (GO), km 155. Sentido: RJ > DF, pare-e-siga

OUTROS SERVIÇOS POR REGIÃO:

Melhoria de drenagem (bueiro, tampas, grelhas, valetas):

Barbacena, Caetanópolis, Contagem, Cristalina, Itabirito, João Pinheiro, Luziânia, Ouro Preto

Melhoria de segurança (defensas, muretas, telas):

Barbacena, Carandaí, Conselheiro Lafaiete, Cristalina, Itabirito, Lagoa Grande, Luziânia, Nova Lima, Ouro Preto, Paracatu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Valparaíso de Goiás

Melhoria de sinalização (pintura de faixas):

Alfredo Vasconcelos, Caetanópolis, Cristalina, Paracatu, Paraopeba, Ressaquinha

Melhoria de sinalização (placas):

Anel Rodoviário de BH, Barbacena, Brasília, Caetanópolis, Carandaí, Contagem, Cristalina, Cristiano Otoni, Curvelo, João Pinheiro, Luziânia, Nova Lima, Oliveira Fortes, Ouro Preto, Paracatu, Paraopeba, Ressaquinha, Ribeirão das Neves, Santos Dumont, São Gonçalo do Abaeté, Sete Lagoas, Três Marias

Melhoria em encosta:

Paraopeba

A programação completa, incluindo outras atividades, pode ser acessada na página da concessionária. Condições de tráfego na via 24h pelo Twitter: @via040. Os locais são sinalizados e o motorista deve reduzir a velocidade para contribuir com a segurança do trânsito.

