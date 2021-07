IBGE revela quais setores mais demitiram em Minas durante a pandemia

Conforme dados levantados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de desocupação é o mais alto desde 2012, com 13,8% — reflexo do cenário nacional, que está em 14,7%.

Analista do IBGE, Gustavo Fontes cita os setores que mais desenharam o quadro de desempregos no último ano. O de alojamento e alimentação, que inclui bares e restaurantes, é o primeiro, com 152 mil pessoas a menos trabalhando no ramo. Outro segmento afetado é o de outros serviços, onde estão, por exemplo, os cabeleireiros, com 137 mil pessoas a menos. “Também destaco quedas no comércio, na indústria”, diz.

Fontes cita a queda do mercado formal em Minas. “Comparando com o primeiro trimestre de 2020, houve uma queda da população ocupada com carteira assinada. Foram 259 mil pessoas a menos com carteira assinada no período”, aponta. Contudo, de acordo com ele, o cenário já é de recuperação. “Em relação ao quarto trimestre de 2020, observamos aumento da carteira assinada de 3,2%, o que já é um dado positivo”, afirma.

Para a economista Tânia Teixeira, professora na PUC e presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, é natural o aumento de empregos em determinadas épocas do ano. “Em novembro, o total de investimento que conseguiram atrair estava em cerca de R$ 27,4 bilhões, com uma geração de emprego em torno de 16.215 postos de trabalho”, avalia.