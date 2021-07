Veja os golpes mais comuns com o Pix e dicas para não cair em fraudes

Do falso sequestro à má-fé do próprio usuário. Cada vez mais pessoas são vítimas de golpes pelo Pix, sistema que transfere dinheiro em segundos. A tecnologia virou arma para os estelionatários, que já fazem até transações durante assaltos.

Um crime antigo, mas que ganhou “cara nova” com a ferramenta é o da clonagem do WhatsApp. Há também a do falso funcionário do banco (Veja os mais cometidos ao lado). Para quem foi lesado, na maioria dos casos, só resta paciência.

De acordo com o advogado, a melhor prevenção é não atender às ligações. “Procure o banco, converse com o gerente ou o atendimento oficial e relate o acontecimento”, explicou.

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), tentativas de fraudes registradas com o Pix foram identificadas como ataques de phishing, que usam técnicas de engenharia social para enganar o indivíduo a fornecer informações confidenciais, como senhas e números de cartões. A instituição garante investir constantemente em campanhas e ações de conscientização.

Por conta disso, os consumidores devem ficar atentos ao navegar na internet.

Para Cristiano Antônio Rocha Silveira Diniz, professor de Segurança da Informação das Faculdades Promove, o primeiro passo é verificar se a conexão com o site é segura via criptografia. Depois, conferir a grafia do link. “Muitas vezes parece com o de uma empresa conhecida, mas está escrito diferente. É preciso confirmar se pertence mesmo à empresa que mandou a mensagem”, disse.

Fonte: Hoje em Dia