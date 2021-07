Grupo Carroça Teatral, de Sete Lagoas, classificado para compor turnê artística em intercâmbio cultural na Bahia

Não é de hoje que os trabalhos teatrais compostos pelo grupo Carroça Teatral de Sete Lagoas, interior de minas, se destacam no cenário cultural. Formado em 2013 o grupo traz à tona a linguagem do teatro popular, apresentado na rua, evidenciando a força e organização do teatro no interior de minas. Com várias incursões em festivais e apresentações pelo Brasil o grupo teatral, ao longo de sua trajetória, vem sendo motivo de orgulho para os moradores de Sete Lagoas, em especial para os fazedores de cultura Quintal do Boi da Manta, sede dos trabalhos. A mais nova obra artística do grupo intitulada “A Rua a Lama e a Santa” foi produzida durante a pandemia e não pôde ser apresentada, presencialmente, ao grande público devido as normas sanitárias, gravada e transmitida somente para o You Tube, em maio de 2021.

O trabalho foi imediatamente selecionado e abraçado pela curadoria técnica do Instituto Cultural In Cena, da cidade de Teófilo Otoni, no vale do Mucuri e fará parte do Intercâmbio Cultural Bahia/Minas 15 anos do Instituto Cultural In Cena. Será uma turnê, presencial, em 5 cidades, dos dois estados, do dia 05 ao dia 16 de novembro, finalizando com uma apresentação em Salvador. – “Estamos esperançosos com a possibilidade de poder apresentar para o grande público, ainda mais com esse período delicado em que nossas expressões culturais atravessam”, diz o jovem ator e músico Gabriel Cordeiro. Para as atrizes Ana Carolina Canuto e Clarice Rodrigues, essa seleção, para participar de um intercâmbio cultural tão importante, soa como um registro do potencial artístico de Sete Lagoas e dos trabalhos que são desenvolvidos pelo grupo junto ao Quintal do Boi da Manta. A direção do espetáculo é coletiva e conta também com a atuação de Paulinho do Boi e Rafa Martins. A produção cultural é de Claudia Rodrigues (Branca Produções Culturais), fotografia e filmagem de Felipe Gontijo, cenografia de Larissa Lorrany. Texto de Ana Carolina Canuto, Rafa Martins e Paulinho do Boi.

As músicas que compõem o espetáculo são de autores de Sete Lagoas, “Maria Fumaça” (José Maurício Ferreira, Raul Costa) e Juventude (Adauto Geraldo de Deus) além do cancioneiro popular calçado pelo folclore mineiro e do poema, que inspirou o espetáculo, “Mar de Lama”, da poetisa Marica Ávila. – “Quando assistimos ao espetáculo, aqui no In Cena, durante o processo de curadoria, não tivemos dúvida na escolha. Os grupos teatrais de Sete Lagoas sempre nos surpreendem com seus trabalhos, estão de parabéns”, André Luiz, diretor do Instituto Cultural In Cena responsável pelo intercâmbio.

O Grupo Carroça Teatral inicia, esse mês, uma campanha para arrecadar fundos junto a Associação Cultural Boi da Manta com intuito de ajudar a custear as despesas de manutenção do grupo, que sofreu muito com a paralização de suas atividades durante a pandemia e a interrupção abrupta da agenda. As doações podem ser feitas em qualquer valor e serão recebidas através do Banco 756 Sicoob Credisete – Agencia 3175 Conta 21355-1 – Associação Cultural Boi da Manta. Todos os doadores que quiserem poderão entrar em contato para compor com os nomes de patrocinadores do grupo durante a campanha.

Contato: quintaldoboidamanta@gmail.com – carrocateatral@gmail.com

Instagram: @carrocateatral

Fotos:Felipe Gontijo