Boletim Covid: Com ocupação de leitos de UTI do SUS abaixo de 60%, Sete Lagoas registra mais de 30 pacientes internados

Ocupação de leitos de UTI do SUS em Sete Lagoas está abaixo de 60%

Sete Lagoas inicia a semana com 21.790 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 110 casos no fim de semana: 53 mulheres e 57 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 699 pessoas (6,7% a menos em relação à semana passada) e 5.342 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 43.347 desde o início da pandemia. Três óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: no dia 6 de julho, um homem de 69 anos, em domicílio; e na sexta-feira, um homem de 35 anos e outro de 56 anos, ambos no Hospital Municipal. Assim, a cidade chega a 575 óbitos, 31 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 208 pessoas em isolamento domiciliar e 20.976 já curados.

Hospitalizados

Dos 66 internados hoje, 35 estão em UTI e 31 em enfermaria. Entre os internados em UTI, 18 são de Sete Lagoas e 17 de cidades da região, sendo seis de Papagaios, três de Pompéu, dois de Paraopeba, dois de Paineiras, e os demais de Caetanópolis, Maravilhas, Fortuna de Minas e Curvelo. Entre os internados, 59 testaram positivo para Covid, um teve resultado negativo e seis aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são nove internações, sendo duas UTI particular. No Hospital Municipal estão 40 internados, sendo 22 em UTI. No Hospital da Unimed são 14 pacientes internados, sendo dez em UTI. E na UPA estão hoje três internados, um deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está em 63,6%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 57,5%

Vacinação

Hoje a Prefeitura vacinou as pessoas a partir de 45 anos. Já as pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca até o dia 28 de abril devem ficar atentas ao novo cronograma de vacinação da segunda dose. Quem se vacinou nos dias 14, 20, 23 e 28 de abril deve procurar uma das 19 salas de vacinação do município, respectivamente, nos dias 14, 20, 23 e 28 de julho, respeitando o prazo de 90 dias entre as doses. As salas de vacinação ficam nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Orozimbo Macedo, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e nos ESFs Catarina, CDI I, Itapoa 2, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada, de 09h às 16h. Os documentos necessários são comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

A Prefeitura de Sete Lagoas mantém a evolução no cronograma de vacinação contra a Covid-19 e contempla mais duas faixas etárias. Nesta terça-feira, 13 de julho, se vacinam as pessoas a partir de 44 anos de idade no Ginásio Dr. Márcio Paulino, na Faculdade Una e no Serviço de Atendimento Especializado, que fica na rua Itália Pontelo, 41, Chácara do Paiva. Nos três locais a vacinação se dará a pé, de 09h às 16h. E na quarta, dia 14, se vacinam as pessoas a partir de 43 anos no Colégio Regina Pacis, a pé; e em sistema drive-thru nos estacionamentos do Unifemm e da Faculdade Atenas, que fica na Av. Perimetral, ao lado da Bombril, também de 09h às 16h. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa. Acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até este sábado, 10 de julho, receberam a primeira dose da vacina 95.404 pessoas (39,5% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 27.623 pessoas. A dose única foi aplicada em 1.337 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 12% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus