PM faz doações para comunidade terapêutica em Sete Lagoas

POLÍCIA MILITAR REALIZA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E OUTROS ITENS ESSENCIAIS A COMUNIDADE TERAPÊUTICA QUE ATENDE IDOSOS NO BAIRRO ITAPUÃ

No dia 05 de julho, policiais militares da 27ª Cia do 25º Batalhão de Polícia Militar, realizaram doações de cestas básicas, fraldas geriátricas e caixas de leite a uma comunidade terapêutica que atende a 17 idosos no bairro Itapuã.

As doações foram possíveis através da participação da comunidade e interação com os policiais militares, que organizam a coleta e distribuição dos materiais mensalmente aos idosos em situação de vulnerabilidade no setor.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar