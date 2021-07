Câmara Municipal de Sete Lagoas divulga agenda de reuniões desta semana

Esta será mais uma semana cheia de trabalho na Câmara Municipal. Vários assuntos de grande interesse da população estarão na pauta do Legislativo nos próximos dias. Se programe e acompanhe os trabalhos dos vereadores da nossa cidade.

Abrindo a agenda de reuniões, nesta terça-feira (13), serão 26 itens na pauta da sessão Ordinária. Saúde, educação, infraestrutura e assistência social estão entre os assuntos abordados pelos vereadores nas propostas. A pauta da sessão você pode acompanhar pelo link que segue no final do texto.

Ainda na terça-feira mais duas sessões estão programadas para acontecer no Plenário do Legislativo, todas dentro do ambiente virtual. Mantendo uma agenda de trabalho, às 14h, a Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social tem como objetivo discutir e dar visibilidade ao Centro Especializado de Reabilitação (CER) II uma parceria da Apae com o município.

Já às 15h, também da Comissão de Saúde, o assunto será “o impacto ambiental das indústrias no distrito do Barreiro”. Os dois eventos serão comandados pelo vereador Gilson Liboreiro (SD), presidente da Comissão de Saúde.

No pátio do prédio, mesmo horário, a Câmara vai inaugurar seu primeiro Ponto Eco. O Legislativo da cidade acredita em um mundo melhor e mais sustentável. Por esse motivo vai começar a coletar de forma seletiva o seu lixo multiplicando a inciativa para seus colaboradores.

Na quarta (14), das 9h às 16h e quinta-feira (15), das 9h às 12h, o Legislativo vai receber a prestação de contas do Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2021. No primeiro dia do evento vários representantes do Executivo vão apresentar os dados para a Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas (CFFOTC) que tem Rodrigo Braga (PV) como presidente.

Pela extensão dos trabalhos e da demanda para os parlamentares, a secretaria municipal de Saúde faz sua apresentação na quinta-feira (15). A ordem de apresentação das secretarias está publicada no Diário Oficial do Legislativo, link na sequência. Todos os eventos terão transmissão pela TV Câmara (11.2), Rádio Câmara (103.5FM) e redes sociais do Legislativo.

https://sapl.setelagoas.mg. leg.br/sessao/pauta-sessao/ 611/

https://camarasete.mg.gov.br/ painel/arqui_painel_01547.pdf

Com Ascom/Câmara Municipal de SL