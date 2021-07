Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda (12)

1º Tempo

Após a Conmebol anunciar a liberação do público em jogos da Libertadores e da Copa do Sul-Americana, a partir das oitavas de final, a Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que não irá autorizar a presença de torcedores em jogos do Atlético, pela competição na capital mineira.

O comunicado da Conmebol foi feito após a decisão da Copa América no Maracanã, entre Argentina e Brasil, com a presença de convidados. Segundo a Confederação Sul-Americana de Futebol, para que os torcedores estejam nos estádios, as cidades-sede das partidas terão que fazer a liberação de acordo com os protocolos sanitários.

O Governo de Minas informou, também, que está estudando junto com a Federação Mineira de Futebol um protocolo para retorno gradual do público aos estádios mineiros. No entanto, ainda não há data prevista para liberação da presença dos torcedores nas partidas.

O Galo encara o Boca Juniors na terça-feira da semana que vem, pelo duelo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Mineirão. Portanto, para este confronto, de acordo com a PBH, não será permitida a presença de público.

O último jogo do Atlético, em que houve público no estádio, foi em março de 2020, no clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. A partida terminou com vitória do Galo por 2 a 1. Na sequência, houve a implementação das medidas de restrição por causa da pandemia do novo coronavírus e fechamento dos estádios para o público.

Estima-se que o prejuízo do Atlético com a ausência de bilheteria nos jogos entre 2020 e 2021 esteja na casa dos R$ 100 milhões. Um pesadelo que todos os clubes e torcidas esperam estar próximo do fim!

2º Tempo

Um mês depois de ser contratado pelo Cruzeiro, o técnico Mozart terá a primeira semana livre, sem jogos, para trabalhar. O treinador tem até sexta para ajustar a equipe para o jogo contra o Avaí, sábado, no Mineirão. Fato novo no trabalho dele.

Em um mês, Mozart esteve em nove jogos à frente do Cruzeiro. O máximo de tempo que teve foram três treinos na preparação para jogos contra Operário e Ponte Preta. Agora, terá cinco atividades.

Após 11 rodadas o Cruzeiro soma apenas 11 pontos na tabela de classificação, com um índice de aproveitamento baixo, de 33,33%. Esse índice não garante sequer a permanência na Série B para 2022.

Para buscar o acesso e voltar à elite, o Cruzeiro terá que melhorar bastante a partir desta 12ª rodada.

A conta é simples: Para alcançar pelo menos a quarta colocação, o time mineiro precisa fazer, em média, 62 pontos. Como já tem 11, falta 51. Esses 51 precisam ser obtidos em 27 jogos, ou 81 pontos a serem disputados. Sendo assim, o Cruzeiro precisa de 63% de índice de aproveitamento a partir de agora.

É praticamente o que a Chapecoense, campeã de 2020, fez ao longo das 38 rodadas. Missão difícil, mas possível, se o time melhorar o seu desempenho, principalmente no setor defensivo. A Raposa tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B.

Democrata vence a primeira no Módulo II e enfrenta um dos líderes no sábado

Nada como um dia após o outro! Depois de uma estreia complicada, com derrota fora de casa, diante do Betim, o Democrata conquistou o seu primeiro triunfo no Campeonato Mineiro do Módulo II, jogando na Arena do Jacaré, diante do Serranense, no último sábado. O gol da partida foi marcado por Cleiton, aos 05 minutos do primeiro tempo. O Serranense pressionou bastante, mas não conseguiu o empate. O Jacaré sentiu a falta de vários titulares, que não puderem jogar por motivos diversos, incluindo a covid-19 e lesões.

Bastou um resultado positivo para que o Democrata pulasse do último lugar para a 8ª posição, estando a um ponto do G4.

Agora, o Jacaré vai em busca da segunda vitória consecutiva, porém, a missão não será nada fácil. O adversário será o Villa Nova, no próximo final de semana, em Nova Lima. O Leão do Bonfim venceu as duas primeiras partidas na competição e divide a liderança com o Guarani de Divinópolis. O Villa fez parceria com o Coimbra, que disputou o Módulo I em 2021. Vários atletas que participaram da Primeira Divisão fazem parte do elenco da equipe de Nova Lima.

Novamente, não haverá público no estádio. Em função da pandemia do novo coronavírus, todos os jogos do Módulo II não podem ter presença de público.

Os resultados da segunda rodada foram esses:

Aymorés 01 x 01 Betim

Democrata de Sete Lagoas 01 x 00 Serranense

Nacional de Muriaé 02 x 01 Tupi

Villa Nova 01 x 00 Democrata de Governador Valadares

Ipatinga 00 x 01 Tupynambás

Guarani 01 x 00 União Luziense

Veja a programação de jogos para a terceira rodada:

Sábado, 17 de julho:

15:00 –Betim x Tupynambás – Betim

15:00 – Democrata de Governador Valadares x União Luziense – Governador Valadares

15:00 – Aymorés x Ipatinga – Ubá

15:30 – Nacional x Guarani – Muriaé

16:00 – Villa Nova x Democrata de Sete Lagoas – Nova Lima

Domingo, 18 de julho:

11:00 – Tupi x Serranense – Juiz de Fora

Após duas rodadas a classificação do Campeonato Mineiro do Módulo II ficou assim:

Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º Guarani 6 2 2 0 0 2 0 2 100

2º Villa Nova 6 2 2 0 0 2 0 2 100

3º Betim 4 2 1 1 0 3 1 2 67

4º Nacional Muriaé 4 2 1 1 0 2 1 1 67

5º Tupynambás 4 2 1 1 0 1 0 1 67

6º Tupi 3 2 1 0 1 3 3 0 50

7º Democrata-GV 3 2 1 0 1 1 1 0 50

8º Democrata-SL 3 2 1 0 1 1 2 -1 50

9º Aymorés 1 2 0 1 1 1 2 -1 17

10º Ipatinga 0 2 0 0 2 1 3 -2 00

11º Serranense 0 2 0 0 2 0 2 -2 00

12º União Luziense 0 2 0 0 2 0 2 -2 00

PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento

Ao final da primeira fase, os quatro melhores colocados se classificam para o Quadrangular Final, que será disputado no sistema de todos contra todos, em turno e returno, entre os dias 4 de setembro e 2 de outubro. Os dois melhores colocados sobem para a elite em 2022.

A Rádio Eldorado de Sete Lagoas está fazendo a transmissão de todas as partidas do Democrata no Campeonato Mineiro do Módulo II. A emissora pode ser sintonizada através do canal 1.300 AM. Pelo facebook ou ainda pelo aplicativo da emissora, que pode ser baixado no site www.eldorado.1300.com.br.

Desafio que preocupa o torcedor

Impedido pela Fifa de registrar atletas há quase duas semanas por uma dívida não paga pela compra de Arrascaeta, em 2015, o Cruzeiro terá de desembolsar uma grande quantia de dinheiro para evitar que o transfer ban seja prolongado.

É que o clube, neste mês de julho, irá sofrer um novo impedimento de registro de atletas se não desembolsar 1,145 milhão de dólares (hoje R$ 6 milhões) pela compra do atacante Riascos, em 2015. A dívida foi contraída junto ao Morelia, hoje com o nome de Mazatlán, no México.

A punição também é o impedimento para o registro de atletas. Em 1º de julho, o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, adiantou esta probabilidade de ser punido e a falta de recursos, no momento.

O clube mineiro também precisa pagar a dívida com o Atlético-AC pelo empréstimo do atacante Careca, em 2017. O atacante nunca foi utilizado no profissional, e a sentença na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) é para o pagamento de cerca de R$ 900 mil.

A condenação ocorreu em abril, mas o Cruzeiro ainda não realizou o pagamento. Recorreu à Justiça de Minas Gerais para questionar a legitimidade da CNRD para julgar o caso e anular os efeitos da decisão.

Os casos de Riascos e Careca somados à dívida de Arrascaeta (R$ 7,19 milhões) chegam a R$ 14,1 milhões para o Cruzeiro ter de somar para realizar os pagamentos e se ver livre do prolongamento dessas punições. Neste momento, o clube disse não ter uma solução financeira para os casos.

O clube tenta regularizar a venda do imóvel da Sede Campestre II para obter pouco mais de R$ 13 milhões e realizar o pagamento de cerca de R$ 5,3 milhões ao Al-Wahda, dos Emirados Árabes para evitar a punição de ser rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro.

Por Álvaro Vilaça