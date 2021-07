URGENTE: Bombeiros debelam incêndio na fábrica da Itambé em Sete Lagoas

O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta segunda-feira (12), por volta de 11h30 pela unidade da fábrica da Itambé em Sete Lagoas.

Segundo o sargento Eduardo do Corpo de Bombeiros, o que ocorreu foi um incêndio em um dos tanques de fibra da fábrica, com chamas de grande proporção, mas que ficou confinado à área do tanque. Segundo funcionários da empresa, momentos antes do incêndio era realizada uma manutenção em um motor próximo.

Os funcionários continuam na área externa, aguardando encerramento do trabalho dos bombeiros. Não houve vítimas e ainda não se sabe as causas do incêndio.

Foram empenhadas três viaturas e seis bombeiros, sendo utilizados 12 mil litros de água.

As causas do incêndio serão verificadas.

Da Redação