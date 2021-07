Prefeitura inicia a instalação de 10 aeradores na Lagoa Paulino

Equipamentos vão melhorar a qualidade da água, que por motivo da época seca e pouca movimentação, possibilitou a reprodução de algas em sua superfície.

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico – instalou nessa sexta-feira, dia 9, os dez aeradores adquiridos como forma de melhorar a qualidade da água, que por motivo da época seca e pouca movimentação, possibilitou a reprodução de algas em sua superfície. Em parceria com a Codesel e a Polícia Militar Ambiental, a instalação elétrica já está pronta e o mapeamento foi realizado estrategicamente por plataforma virtual via satélite, a fim de gerar resolutividade ao problema.

“Vamos melhorar bastante a qualidade da água da lagoa com esses equipamentos. A próxima etapa é a instalação dos cabos para o início do funcionamento, que já estão comprados. Aguardamos apenas a entrega pela empresa”, comenta o engenheiro do Meio Ambiente, Pedro Elysio. Aeradores são equipamentos colocados na superfície da lagoa com a finalidade de incorporar o oxigênio na água. Além de reduzirem a quantidade de algas, os equipamentos geram um paisagismo jorrando água verticalmente para promover a oxigenação e movimentação. Os equipamentos devem ficar ligados em horários alternados durante o dia e à noite.

Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Polícia Ambiental pedem à população para não jogar lixo na orla da lagoa, sob pena de sanções cabíveis, como explica o sargento. “Em parceria com o Meio Ambiente, estamos empenhados na instalação dos aeradores e estaremos juntos também na fiscalização. Pedimos à população para não descartarem lixos na água a fim de mantermos nosso principal cartão postal sempre bem cuidado”, salienta o sargento Mendes, da Polícia Militar Ambiental. Vale lembrar que o serviço de limpeza segue assiduamente, todos os dias, mesmo quando todos os aeradores já estiverem funcionando.

