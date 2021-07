Em Pedro Leopoldo, PM prende suspeito por porte ilegal de arma de fogo

Na sexta-feira (09), a Polícia Militar recebeu denúncia de que em um bar no bairro Teotônio Batista em Pedro Leopoldo ocorria tráfico de drogas. Ao chegarem no local, os militares avistaram um grupo de homens em atitude suspeita, sendo que um deles evadiu para dentro do bar e tentou esconder um objeto.

Os policiais logo abordaram o suspeito e encontraram com ele 03 munições de arma de fogo intactas, e ao verificar o local onde ele teria escondido algo, os militares localizaram um revólver calibre 38 com 5 munições.

Além disso, também foi encontrado nas dependências do bar 01 pino de cocaína e R$194,00 reais em dinheiro.

Agência Local de Comunicação da 11ª Cia PM Ind