Fóruns setoriais vão escolher membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – prepara a realização de fóruns setoriais, que têm como objetivo eleger novos membros para o Conselho Municipal de Políticas Culturais. A Secretaria Adjunta de Cultura está convocando todos os agentes da área cultural da cidade para participarem dos fóruns.

“Num primeiro momento, vamos receber os agentes culturais da cidade para tirar todas as dúvidas com relação ao funcionamento e à importância da atuação do Conselho”, explica a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira. Na sequência, de acordo com a secretária, serão realizados os chamados fóruns setoriais, onde serão discutidos os nomes que irão representar cada segmento cultural no Conselho. “Essa escolha se dá por meio de votação simples entre os participantes dos fóruns”, esclarece Roselene.

“A formação de um novo conselho acontece a cada dois anos. O atual tem mandato até agosto de 2021 e esse é o momento para uma nova mobilização da classe artística setelagoana”, completa a secretária adjunta de Cultura, Gislene Inocência. Os fóruns serão realizados nos dias 09, 10 e 11 de agosto, sempre às 18h30, na Casa da Cultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3773-5687, de 08h às 16h. Confira a programação:

09/08, segunda-feira: setores de música, artes visuais, Compac , biblioteca e literatura

10/08, terça-feira: setores de artes cênicas, artesanato e arquitetura

11/08, quarta-feira: setores de cultura popular, produtores culturas e audiovisual