Vagner Mancini diz que derrota no clássico foi ‘injusta’ e vê o América no caminho certo

“Embora tenhamos sido derrotados, fiquei satisfeito com o desempenho e a coragem do América, que buscou o gol desde o início da partida. A equipe foi dona do primeiro tempo. Depois, no segundo, houve um certo equilíbrio. Após a entrada do Hulk no Atlético, tivemos um pouco de dificuldades, porque ele é um jogador que consegue romper linha e fez o lance do gol. Porém, o América mostrou que pode e quer mais coisas no campeonato”, afirmou.

“Precisamos absorver uma derrota que dói bastante e, até certo ponto, foi injusta, mesmo reconhecendo a qualidade do adversário. Agora é focar no nosso desempenho. Tivemos surpresas muito boas, fizemos um grande jogo. Lamentamos a derrota, mas acho que estamos no caminho certo”, completou.

De acordo com Mancini, essa estratégia foi montada para dar mais agressividade na marcação ao América. Algo que pode vir a se repetir. No entanto, tudo depende da semana cheia de treinos que a equipe terá pela frente. O Coelho só volta a jogar no dia 19 (segunda-feira), às 20h, contra o Sport, no Independência.

“De maneira geral, o América fez um bom jogo, me agradou, e o sistema tem tudo para ser efetivado”, disse.