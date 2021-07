Urgente: Vídeo de siderúrgica nas redes sociais é Fake

Um vídeo está circulando nas redes sociais neste sábado de uma possível explosão, em alto forno de uma siderúrgica em Sete Lagoas.

Em contato com a Companhia do Corpo de Bombeiros o Tenente Mateus informou, que não houve nenhuma solicitação para atendimento em siderúrgica, até o momento.

Ernane Dias, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, esclareceu que tão logo tomou conhecimento do vídeo, fez contato com a chefia da siderurgia citada que desmentiu o ocorrido. ” Fizemos contato imediato com o encarregado que desmentiu o fato. É fake e sempre fazem isto nas redes sociais”, disse

O vídeo divulgado é antigo e aconteceu há mais tempo em outra siderúrgica e na época esclarecido pelo próprio Ernane Dias, como sendo um fenômeno, que pode acontecer durante o processo de produção de ferro gusa.