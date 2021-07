Prefeitura realiza várias melhorias e muda realidade do Parque Náutico da Boa Vista

Um dos principais cartões postais de Sete Lagoas, o Parque Náutico da Lagoa Boa Vista, sempre recebeu atenção especial da atual administração municipal. E, nos últimos dias, ações pontuais como limpeza, poda de grama e jardins e, principalmente, a readequação da marcação viária na pista utilizada por vários públicos. A iniciativa motivou uma visita de dois importantes personagens da educação do trânsito do município esta semana.

A marcação horizontal define muito bem o espaço de quem circula nas pistas a pé ou de bike. O respeito mútuo é uma garantia de segurança para todos. Por isso, as personagens Daniévola e Maiô Amarelo, interpretadas por Daniela Daniela Maia, coordenadora da Educação do Trânsito da Prefeitura, foram até o local para gravar um vídeo educativo que foi divulgado nos canais de comunicação da Prefeitura. “No trânsito vemos a todo momento vários tipos de integrantes: pedestres, ciclistas e passageiros. Por isso, devemos respeitar os espaços públicos destinados às pessoas de forma igualitária a fim de tornar as ruas e avenidas mais seguras”, comenta.

O Parque Náutico tem uma pista exclusiva para a prática de atividade física e lazer. Toda extensão recebeu nova sinalização viária com objetivo de organizar o espaço coletivo. A sinalização define bem onde pedestres e ciclistas devem circular.

Quem frequenta o local diariamente e ainda tem experiência quanto à segurança no trânsito aprova as iniciativas da Prefeitura. “A distribuição da marcação na pista ficou muito boa. Tenho visto que as pessoas estão respeitando. Isso é fundamental para a segurança de todos”, comentou o policial militar Wagner Adriano Soares. As melhorias também foram realizadas em toda a jardinagem do parque e nas pistas de circulação de veículos. A proposta vai ao encontro do projeto da administração municipal de impulsionar o potencial turístico de Sete Lagoas.