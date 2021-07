Denúncia leva a PM apreender grande quantidade de drogas

Nesta sexta-feira (09), a Polícia Militar recebeu denúncia de que um homem estava vendendo drogas no bairro Vista Alegre em Matozinhos . Os policiais deslocaram até o local denunciado e avistaram um homem em atitude suspeita . Quando os militares se aproximaram, o homem tentou se desvencilhar e esconder algo em sua boca , entretanto, os militares conseguiram realizar a abordagem.

Ao verificar o que estaria escondido na boca do suspeito, os policiais localizaram 5 pedras de crack e em uma pochete que o homem carregava, também foi encontrado R$ 173,00 reais em dinheiro e 01 telefone celular.

Em buscas pelo local onde o suspeito estava, os militares localizaram uma sacola plástica contento 25 buchas de maconha, 8 pedras de crack, 01 balança de precisão e material para embalar as drogas. Diante da situação, o homem confessou que os entorpecentes eram de sua propriedade e que estava vendendo as drogas naquele local. Ele ainda acrescentou que, próximo dali, em uma casa abandonada estavam escondidas mais drogas. Os policiais foram até este imóvel e localizaram no quintal 01 barra e 135 buchas de maconha e 25 pedras de crack.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao autor que foi encaminhado, junto ao material apreendido, a Delegacia de Polícia Civil.

Com Agência Regional de Comunicação -RPM