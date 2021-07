Segundo a PM, os policiais abordaram dois adolescentes, um de 14 anos e outro de 16, no bairro Bom Jesus. Com um deles, os militares apreenderam a quantia de R$ 76 em dinheiro. Próximo aos suspeitos, a PM encontrou uma sacola contendo 25 microtubos de cocaína. Um dos menores de idade confessou que as drogas eram dele e que pretendia vendê-las.

Os adolescentes, acompanhados de seus representantes legais, foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.

