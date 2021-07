Sete Lagoas encerra a semana com um óbito e divulga cronograma de vacinação. Confira no boletim desta sexta (9)

Prefeitura divulga cronograma de segunda dose da Astrazeneca

Sete Lagoas fecha a semana com 21.680 contaminações por Covid desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas mais 43 casos foram confirmados, sendo 27 mulheres e 16 homens. Temos hoje 732 pessoas com alguma síndrome gripal inespecífica sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 5.340 pessoas que já tiveram o acompanhamento concluído. Desde o início da pandemia 43.085 testes deram resultado negativo. Um óbito por complicações associadas à Covid foi confirmado hoje: um homem de 53 anos que estava internado na UPA. Ao todo, a cidade chega a 572 óbitos, 32 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 206 pessoas em isolamento domiciliar e 20.870 pacientes já curados.

Hospitalizados

Dos 71 internados hoje, 34 estão em UTI e 37 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 19 de Sete Lagoas e 15 de cidades da região: cinco de Papagaios, quatro de Pompéu, e os demais de Inhaúma, Maravilhas, Baldim, Paineiras, Fortuna de Minas e Curvelo. Dos pacientes internados, 58 testaram positivo, um teve resultado negativo e 12 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são nove internações, sendo uma em leito de UTI particular. No Hospital Municipal estão hoje 42 internados, sendo 26 em UTI. No Hospital da Unimed são 16 pacientes internados, sendo sete em UTI. E na UPA estão hoje quatro internados, todos em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos segue abaixo dos 70%. Em UTIs Covid, o índice de ocupação hoje é de 61,8%, considerando leitos do SUS e particulares. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a taxa é de 65%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura vacinou as pessoas a partir de 46 anos e também profissionais da indústria de 41 a 44 anos. A vacinação dos industriários segue neste sábado, de 09h ás 16h, na ACI Sete Lagoas (R. Nicola Lanza, 140, Centro). Os documentos necessários são carteira de trabalho, declaração da empresa com código CNAE e nome em lista fornecida pelas indústrias.

Já na próxima segunda-feira, 12 de julho, será a vez das pessoas a partir de 45 anos de idade, de 09h às 16h, no Colégio Regina Pacis para quem for a pé e nos estacionamentos do Unifemm e do Shopping Sete Lagoas para quem for se vacinar dentro dos carros. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

2ª dose

As pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca até o dia 28 de abril devem ficar atentas ao novo cronograma de vacinação da segunda dose. Quem se vacinou nos dias 14, 20, 23 e 28 de abril deve procurar uma das 19 salas de vacinação do município, respectivamente, nos dias 14, 20, 23 e 28 de julho, respeitando o prazo de 90 dias entre as doses. As salas de vacinação ficam nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Orozimbo Macedo, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e nos ESFs Catarina, CDI I, Itapoa 2, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada, de 09h às 16h. Os documentos necessários são comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta quinta-feira, 8 de julho, receberam a primeira dose da vacina 92.444 pessoas (38,2% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 27.623 pessoas. A dose única foi aplicada em 1.337 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 12% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus