Comitê municipal define cronograma de retorno às aulas para escolas públicas e privadas

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Município de Sete Lagoas deliberou sobre importantes questões em reunião realizada nesta quinta-feira, 8. Uma das principais foi a definição do cronograma de retorno gradual das aulas presenciais nas redes públicas e privadas. Do encontro saiu um calendário indicando as datas em que cada grupo poderá retornar às escolas seguindo todos os protocolos do programa Minas Consciente.

Uma necessidade do poder público municipal é garantir o perfeito funcionamento de suas escolas e, no prazo definido, estarão disponíveis, além da estrutura física das unidades, o transporte escolar e ainda todo o programa nutricional da merenda. “Temos que retornar com todas as garantias. Os protocolos sanitários, pedagógicos e de ensino híbrido devem ser cumpridos. Neste momento de extrema importância, a organização é o mais importante”, definiu o prefeito Duílio de Castro.

A Secretaria Municipal de Educação já preparou 32 escolas para o recebimento dos alunos e outras 14 necessitam apenas de pequenos reparos. “Onde tudo está finalizado, aguardamos apenas a vistoria. Nas demais, conseguiremos fazer as correções neste período que antecede o retorno”, comentou Reselene Alves Teixeira, secretária municipal de Educação.

PROTOCOLO

O protocolo do programa Minas Consciente exige regras de distanciamento e de higienização, além de a escolha do retorno ser facultativa, ou seja, depende da concordância dos pais para que jovens e crianças frequentem as aulas presenciais. O protocolo também estabelece que o retorno aconteça de maneira gradual e alternada.

A capacidade das salas será de 30% e a distância entre as carteiras deve ser de 1,5m. As escolas deverão disponibilizar equipamentos de proteção e produtos de higiene para alunos, professores e funcionários, como dispenser com sabonete líquido, álcool em gel, máscaras reutilizáveis, copos descartáveis, papel toalha, luvas e lixeiras com tampa e pedal.

Ficou determinada a adoção das regras estabelecidas no Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais, bem como a elaboração do Plano Individual da Instituição de Ensino (PIIE), por todas as instituições de ensino da rede pública ou privada, com estratégias de retomada segura.

CRONOGRAMA

O cronograma definido pelo Comitê será iniciado no dia 2 de agosto e até o dia 30 do mesmo mês contemplará todos os níveis de ensino, do pré-infantil ao universitário. A proposta será apresentada ao Ministério Público de Minas Gerais e foi publicada no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO nesta sexta-feira, 9 de julho.

Dia 2 de agosto

REDE PARTICULAR

– Fundamental I – 1º ao 5º ano

– Ensino médio e técnico

REDE PÚBLICA

– Médio e técnico

Dia 9 de agosto

REDE PARTICULAR

– Educação Infantil – 4 e 5 anos

– Fundamental II – 6º ao 9º ano

– Ensino Superior

REDE PÚBLICA

– Superior

Dia 16 de agosto

REDE PÚBLICA

Fundamental I – 1º ao 5º ano

– EJA (anos iniciais)

Dia 23 de agosto

REDE PÚBLICA

– Educação Infantil – 4 e 5 anos

– Fundamental II – 6º ao 9º ano

– EJA (anos finais)

Dia 30 de agosto

REDE PARTICULAR E PÚBLICA

– Educação Infantil (0 a 3 anos de idade)