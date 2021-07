Youtuber sete-lagoano, Isaías Silva, estreou nova produção no YouTube

Isaías Silva, a grande revelação do humor na internet, lança nova fase no canal do YouTube. Assim como grandes nomes da comédia brasileira, ele conquista cada vez mais público e passa a ter uma estrutura profissional para seu canal, que anteriormente era produzido e editado pelo próprio humorista.

Sob comando da Non Stop Produções, a partir de agora o canal de Isaías contará com estrutura completa, equipe de produção, roteirização e direção técnica. A maior agência de influenciadores da América Latina, também está à frente de canais de sucesso como o da cantora Simone Mendes e a influenciadora digital Patrícia Ramos.

O novo canal de Isaías Silva estreou no dia 6 de julho, com vídeos inéditos todas segundas e sextas-feiras, às 20:00, sempre falando de família, humor cotidiano, fases da adolescência e perrengues da vida adulta. O mineiro conta: “O canal é a extensão dos conteúdos que a galera já conhece (com os mesmos personagens), mas agora, com um formato diferente, com esquetes e situações, a minha voz e diálogos. Em breve faremos uma série no YouTube que vai ficar super legal”.

Natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, aos 22 anos Isaías já é um dos assuntos mais falados e reproduzidos no Twitter e TikTok, sendo reconhecido como um dos seus maiores criadores brasileiros.

“Espero que todo mundo goste deste novo formato, pois eu sempre quis fazer vídeo no YouTube. Agora que chegou a vez e tenho a oportunidade, vou fazer bonito”, diz Isaías.

O vencedor do prêmio Influency.me 2020 na categoria humor também acumula milhares de views no YouTube. Atualmente o humorista tem cerca de 7,7 milhões de seguidores no Instagram, 8,5 milhões no TikTok e mais de 300 mil inscritos no canal de YouTube, antes mesmo de sua reformulação. É nesta plataforma que os fãs agora vão encontrar vídeos mais produzidos e curtir o humor cotidiano de Isaías, a qualquer momento do dia.

Para o YouTube, o humorista preparou esquetes com humor cotidiano e identificável, além de trazer seus personagens já amados por aqueles que o acompanham no Instagram e no TikTok, como a ousada Rayane, a mãe brava e religiosa, o boy lixo Marcos e a melhor amiga de Rayane – e maior influenciada por ela – Lorrayne. Esses e outros personagens voltam ainda mais completos e com mais situações engraçadas para o canal, além de outras novidades, como o Revoada Cast, podcast que ninguém pediu, mas Rayane lançou.

Onde: youtube.com/Isaiaslvas

Quando: Segundas e sextas-feiras às 20:00

Classificação indicativa: +14

Trailer: https://youtu.be/zJet60CeO68

ALINE BATAGLIA

LBA – Lu Barbosa Assessoria & Eventos