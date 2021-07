Taxa de ocupação dos leitos UTI/Covid volta a cair em Sete Lagoas. Confira mais detalhes no boletim desta quinta (08)

População a partir de 45 anos se vacina contra a Covid nesta segunda-feira

Sete Lagoas chega nesta quinta-feira, 8 de julho, contabilizando um total de 21.637 contaminados por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de 41 casos: 25 mulheres e 16 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 741 pessoas e 5.334 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 42.958 desde o início da pandemia. Nenhum óbito por Covid foi registrado nas últimas 24 horas. Assim, a cidade segue com 571 óbitos, 34 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 206 pessoas em isolamento domiciliar e 20.826 já curados.

Hospitalizados

Dos 71 internados hoje, 35 estão em UTI e 36 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 18 de Sete Lagoas e 17 de outras cidades, sendo sete de Papagaios, quatro de Pompéu, e os demais de Inhaúma, Maravilhas, Baldim, Paineiras, Fortuna de Minas e Curvelo. Entre os internados, 60 testaram positivo para Covid, três tiveram resultado negativo e oito aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são oito internações, sendo uma em leito de UTI. No Hospital Municipal estão 45 internados, sendo 26 em UTI. No Hospital da Unimed são 14 pacientes internados, sendo oito em UTI. E na UPA estão hoje quatro internados, nenhum em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação voltou a cair para abaixo dos 70%, chegando hoje a 63,6%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice também caiu e está hoje em 65%.

Minas Consciente

A macrorregião Centro-Sul, da qual Sete Lagoas faz parte, avançou para a onda amarela do programa Minas Consciente, conforme determinação do Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo de Minas divulgada nesta quinta-feira (08). O avanço foi possível devido à queda consistente dos indicadores que medem a situação da pandemia em Minas. A taxa de incidência da doença, que demonstra a circulação do vírus na sociedade, teve queda de 29% na última semana e de 36% nos últimos 14 dias.

Vacinação

Hoje a Prefeitura realizou mais um “chamadão” para vacinar pessoas de grupos prioritários que não receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em calendários definidos anteriormente. Nesta sexta-feira, 9, se vacinam as pessoas a partir de 46 anos de idade, de 09h às 16h, no Colégio Regina Pacis (Praça Tiradentes, 34, Centro) a pé, e em sistema drive-thru, nos estacionamentos da Faculdade Atenas (Av. Perimetral, ao lado da Bombril) e do Unifemm (R. Pedra Grande). E na segunda-feira, 12, é a vez da população a partir de 45 anos de idade, também de 09h às 16h, no Colégio Regina Pacis a pé e, em sistema drive-thru, nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas e do Unifemm. Documentos necessários: identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa. Acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta quarta-feira, 7 de julho, receberam a primeira dose da vacina 91.779 pessoas (38% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 27.623 pessoas. A dose única foi aplicada em 1.337 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 12% da população está imunizada.