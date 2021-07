Banco de sangue da Fundação Hemominas Sete Lagoas está em estado crítico

A Hemominas Sete Lagoas informou,que a situação é preocupante. Um dos motivos das pessoas não estarem indo fazer as doações, seria mesmo o clima mais frio, que deixaria as pessoas mais desanimadas.

A necessidade mais urgente é dos tipos sanguíneos O Negativo que está em estado crítico e os outros restantes estão em direção de estado de alerta.

A Hemominas Sete Lagoas ressalta que todos os tipos sanguíneos são importantes e necessários pois, no caso de uma transfusão de sangue, é necessária a compatibilidade sanguínea. Já no caso de cirurgias de emergência, quando não há tempo de verificar o tipo sanguíneo do paciente, é utilizado o sangue O negativo – doador universal.

Vale ressaltar que, a todo instante, pessoas sofrem acidentes, necessitam de cirurgias de urgência, de transplantes etc. Além disso, alguns pacientes – como os portadores de anemias falciformes, hemofilia e outras doenças crônicas – precisam, constantemente, de receber transfusão de sangue e hemocomponentes.

Para agendar na Hemominas Sete Lagoas ligue 31-3027-2725 ou 31-3027-2734 e também pelo site www.hemominas.mg.gov.br

Com informações do Hemominas