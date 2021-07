Polícia Civil de Sete Lagoas procura homem por tentativa de feminicídio

A Polícia Civil dc Sete Lagoas procura Agnaldo Dias dos Santos, acusado pelo crime ocorrido em 18 de fevereiro deste ano, quando tentou matar a facadas sua ex-companheira R.A.S.N.

O crime teria sido ocorrido em razão do inconformismo de Aguinaldo com o término do relacionamento com a vítima. Aguinaldo desferiu múltiplas facadas na face e pescoço de sua ex-companheira que segurava no momento a criança do casal.

Em seguida, Agnaldo fugiu para local ignorado. A Polícia Civil concluiu a investigação e indiciou o suspeito pela tentativa de feminicídio, além das qualificadoras de praticar o crime por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e causa de aumento de pena por ter praticado o crime na presença de descendente.

Qualquer informação, sobre o paradeiro de Aguinaldo Dias dos Santos pode ser feita através dos telefones 197 ou 3773-9305.

Ascom/Polícia Civil