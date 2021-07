Em Sete Lagoas, mais um óbito é confirmado por Covid-19. Confira no boletim desta quarta (07)

As contaminações pelo novo coronavírus em Sete Lagoas chegam nesta quarta-feira, 7 de junho, a 21.596 desde o início da pandemia, com a confirmação de 44 casos: 18 mulheres e 26 homens. Hoje são 792 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 5.320 que já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 42.803. Um óbito em decorrência de complicações da Covid foi confirmado hoje: um homem de 64 anos que estava internado no Hospital Municipal. A cidade chega a 571 óbitos, 31 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 189 pessoas em isolamento domiciliar e 20.805 já curados.

Hospitalizados

Dos 74 internados hoje, 39 estão em UTI e 35 em enfermaria. Entre os internados em UTI, 20 são de Sete Lagoas e 19 de outras cidades da região, sendo oito de Papagaios, quatro de Pompéu, e os demais de Inhaúma, Paraopeba, Maravilhas, Baldim, Paineiras, Fortuna de Minas e Curvelo. Entre os internados, 60 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e dez aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 13 internações, sendo três em UTI, uma em leito do SUS. No Hospital Municipal estão 43 internados, sendo 27 em UTI. No Hospital da Unimed são 16 pacientes internados, sendo oito em UTI. E na UPA estão hoje dois internados, um deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação hoje é de 70,9%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 70,7%.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom