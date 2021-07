LBV precisa de doações para continuar prestando atendimento a famílias mais vulneráveis

A Legião da Boa Vontade (LBV) solicita doações para intensificar as ações emergenciais que vem prestando a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar afetadas fortemente pela pandemia do novo coronavírus.

Por meio da Campanha SOS Calamidades de enfretamento à Covid-19, a LBV vem entregando cestas de alimentos não perecíveis e kits de higiene e de limpeza em dezenas de cidades brasileiras.

As doações para a campanha podem ser feitas no site www.lbv.org.br ou por transferência bancária via PIX, pelo e-mail: pix@lbv.org.br.

O resultado das ações realizadas pode ser conferido no endereço @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.

Ascom LBV