Castra Móvel iniciou atividades com mutirão da castração

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde – realiza mutirão de castração gratuita durante o mês de julho nos bairros Itapuã I e II e Vale do Aritana, sempre às terças e quartas, de 08h às 16h. A ação vai até o dia 28, com distribuição de senhas. Até lá, o Castra Móvel ficará estacionado em frente à Escola Municipal Dr. Enízio Antônio Viana (R. Pintasilgo, 1.491, Itapuã II).

De acordo com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses do Município, Patrícia Silveira, as pessoas que moram em bairros distantes têm dificuldade de ir ao CCZ fazer a castração. “Então a gente vem até aqui para facilitar para essas pessoas. Essa ação completa as demais ações de controle da leishmaniose. Fazemos o inquérito com os exames dos animais, o manejo ambiental e, agora, a castração gratuita”, afirma.

Para usar o serviço, é preciso que o tutor seja maior de idade e apresente comprovante de endereço dos bairros Itapuã I e II e Vale do Aritana, além de outros documentos, como carteira de trabalho. Dona Maria Pacheco, moradora do bairro Itapuã II, levou duas cadelas para castração na manhã desta terça-feira, 6, e diz que considera como prioridade e ato de responsabilidade social. “Adotei duas duas criaturas que estão aqui, hoje já castradas. Não sei como foi o abandono, uma foi achada na porta da minha casa. Ela vive procurando pelo dono mas não acha, e a outra foi acidente, não sei o que pegou ela mas ela estava muito machucada e nós a resgatamos. Todas as duas tiveram duas crias, de dois filhotes, então, se não forem castradas, é mais cachorro abandonado”, argumenta. A tutora afirma que não teria condições de buscar por uma castração particular e destaca a importância da ação da Prefeitura. “Se não tivesse esse mutirão, seria incapaz de fazer essa castração nelas. Então, esse serviço é maravilhoso”, completa.

O prefeito Duílio de Castro conferiu de perto o início do mutirão e destacou os objetivos da ação. “O primeiro é fazer o controle da leishmaniose na cidade e o segundo é fazer o controle da população animal. Do mesmo jeito que nós cuidamos da saúde do ser humano, nós também cuidados da saúde animal”, disse o prefeito, lembrando que nos primeiros seis meses do ano um recorde foi batido: já foram castrados pelo CCZ mais de 1.500 animais. “Isso não ocorria há pelo menos cinco anos em Sete Lagoas. Também já recolhemos mais de 530 animais de rua, que foram devidamente cuidados e levados para a adoção”, completou Duílio de Castro. Em breve outros bairros de Sete Lagoas também receberão o Castra Móvel.