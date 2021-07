Prefeitura segue avançando com o cronograma de vacinação; saiba quem pode

Nesta quarta-feira, 7 de julho, estão sendo vacinadas as pessoas a partir de 47 anos de idade, contra a Covid em Sete Lagoas, de 09h às 16h, na Drogaria Drogasil (Av Múcio José Reis, 137, Centro) a pé e pelo sistema drive-thru, nos estacionamentos da Faculdade Atenas (Av. Perimetral, ao lado da Bombril) e do Unifemm (R. Pedra Grande).

Na quinta-feira haverá chamadão para a primeira dose para as pessoas com deficiência, com comorbudades, trabalhadores da saúde, da educação, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Serão contemplados também profissionais do transporte público coletivo, escolar, caminhoneiros, lactantes (até seis meses), puérperas (até 45 dias) e grávidas. As vacinas serão disponbilizadas nos Centros de Saúde São João, Orozimbi Macedo, Várzea e nas ESFs do CDI, Alvorada e UBS Luxemburgo.

Já na sexta-feira (9), será a vez das pessoas com idade a partir de 46 anos, no horário de 9h às 16h, para receberam a primeira dose da vacina. Os locais: no sistema drive-thru na Faculdade Atenas (Av. Pref. Alberto Moura, ao lado da Bombril) e no estacionamento do Unifemm (R. Pedra Grande), e para quem for a pé no Colégio Regina Pacis (Praça Tiradentes).

Documentos obrigatórios: identidade com foto, comprovante de endereço em nome da pessoa, cartão SUS ou CPF.

Até terça-feira, 6 de julho, receberam a primeira dose da vacina 89.858 pessoas (36,4% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 27.534 pessoas. A dose única foi aplicada em 1.337 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 11,8% da população está imunizada.