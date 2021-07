Embalado, América encara o Fortaleza, dono do melhor aproveitamento como mandante no Brasileiro

A campanha está abaixo daquilo que o América esperava, mas os nove pontos conquistados nas nove rodadas iniciais – média de um ponto por partida – fizeram o time deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Invicto com Vagner Mancini, o Coelho quer ir além. Tentando se distanciar ainda mais do Z-4, o time mineiro entra em campo nesta quarta-feira (7), às 18h, no Castelão, diante do Fortaleza, um anfitrião para lá de indigesto.

O Tricolor de Aço detém o melhor desempenho como mandante da competição nacional. Assim como Palmeiras e Athletico-PR, a equipe cearense possui 83,3% de aproveitamento, até agora. Cada um desses três clubes alcançou três vitórias e um empate em casa, mas o Fortaleza tem saldo melhor: seis gols, contra quatro do Verdão e quatro do Furacão.

Por sua vez, o América chega embalado para este duelo. Após dois empates (com Juventude e Internacional) e dois triunfos consecutivos (sobre Bahia e Santos), o Coelho quer emplacar a ‘trinca’, como destaca o lateral-esquerdo João Paulo, autor de um dos gols nos 2 a 0 para cima do Peixe, no último jogo.

“Como todo adversário que enfrenta, o América precisa ter cuidado com o Fortaleza. É um oponente difícil e qualificado. No Castelão, é um time muito agressivo. Tenho certeza que o professor Mancini vai passar a melhor estratégia para a gente continuar obtendo resultados positivos”, afirmou.

E o atleta está ciente de que o América precisa aprimorar todos os fundamentais para seguir forte na luta por seu objetivo principal. “A gente tem trabalhado bastante. O professor Mancini tem nos passado muita confiança e conversado com a gente, mostrando a forma como ele gosta que se jogue”, enfatizou.

Para quem surpreendeu o Bahia em Salvador e o gigante Santos no Horto, quem sabe não vem mais uma vitória do Coelho, desta vez no Castelão?

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Pikachu, Ronald, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Osvaldo e Robson

Técnico: Juan Vojvoda

AMÉRICA

Cavichioli; Eduardo, Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura e Toscano; Felipe Azevedo, Rodolfo e Ribamar

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 7 de julho de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 18h

LOCAL: Castelão

CIDADE: Fortaleza (CE)

MOTIVO: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Thiago Luis Scarascati, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Luiz Alberto Andrini Nogueira, todos paulistas

VAR: Vinicius Furlan (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere

Fonte: Hoje em Dia