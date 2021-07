Cruzeiro empata com o Coritiba, completa quatro jogos consecutivos sem vencer e segue perto do Z-4

No dia 30 de junho, o Cruzeiro deixou o gramado do Mineirão com um placar de 3 a 3 diante do Guarani e uma campanha tão irregular a ponto de ser considerado o time de melhor ataque e pior defesa da Série B do Brasileiro. Nos dois duelos seguintes, o sistema defensivo apresentou uma grande evolução, pois não tomou gols, mas o ofensivo perdeu força e não mais balançou as redes. Conclusão: os empates em 0 a 0 com o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, e, nesta terça-feira (6), com o Coritiba, no Gigante da Pampulha, reiteraram o desequilíbrio da equipe na competição.

O time celeste segue estacionado na 13ª colocação, agora com dez pontos, a três do Z-4, e pode perder posições nos próximos dias – a décima rodada terá outros jogos a serem realizados de quinta (8) a domingo (11).

Essa oscilação entre os setores e a irregularidade no campeonato culminaram também em outra marca negativa. A Raposa completou quatro partidas consecutivas sem ganhar: derrota para o CSA e igualdades com Guarani, Brasil de Pelotas e Coritiba.

No sábado (10), às 16h30, no Engenhão, o Cruzeiro vai enfrentar o Botafogo, precisando urgentemente de um triunfo. Senão, a situação, que já é periclitante, ficará ainda pior.

O jogo

Mozart apostou em uma equipe com uma linha de quatro jogadores na defesa e apenas um volante no meio-campo, com Marcinho e Giovanni como armadores e o trio de ataque formado por Airton, Bruno José e Sóbis. Não deu liga!

Na segunda etapa, as duas equipes modificaram suas escalações. Embora o futebol tenha melhorado, não foi o suficiente para os times tirarem o zero do placar.

No fim, Rômulo ainda recebeu o terceiro cartão amarelo e, com isso, cumprirá suspensão diante do Botafogo.

A FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0

Fábio; Norberto, Ramon, Léo Santos e Jean Victor; Lucas Ventura (Flávio), Marcinho (Thiago) e Giovanni (Marcelo Moreno); Airton (Rômulo), Bruno José e Rafael Sóbis (Felipe Augusto)

Técnico: Mozart

CORITIBA 0

Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias (Matheus Sales), Val e Rafinha (Robinho); Igor Paixão (Igor), Waguininho e Léo Gamalho (William Alves). Técnico Gustavo Morínigo

DATA: 6 de julho de 2021 (terça-feira)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Dyorgines Jose Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antônio Zanotti, todos do Espírito Santo

CARTÕES AMARELOS: Giovanni, Airton, Norberto, Rômulo (Cruzeiro); Waguininho (Coritiba)

Fonte: Hoje em Dia