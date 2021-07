UAI/Sine tem vaga para eletricista com experiência. Confira as demais vagas para esta quarta (7)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

OPERADOR DE PRODUÇÃO E PÁ CARREGADEIRA

Acompanhar o processo de produção e operar Pá carregadeira, é necessário experiência com produção e curso de Pá carregadeira.

Experiência: 06 meses na carteira como Operador de Produção e Curso de Pá-Carregadeira – CNH: B

CAPINEIRO/AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS

Realizar serviços de limpeza, capina e pequenos reparos.

Experiência: 06 meses na carteira

ELETRICISTA

Serviços elétricos em geral, realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Disponibilidade para realizar viagens se necessário.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Ensino Médio Completo – Curso Elétrica – NR10

AUXILIAR DE LIMPEZA (VAGA TEMPORÁRIA)

Limpeza e conservação de ambientes externos e internos.

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária (cobrir férias)

TRABALHADOR RURAL

Cuidados em geral com plantação e animais

Experiência na função – Disponibilidade para morar no local (Região de Pedro Leopoldo)

AUXILIAR FINANCEIRO

Controle do setor financeiro da empresa, experiência em indústria na função é desejável.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Incompleto/Completo: Adm ou áreas afins – CNH: B

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Necessário experiência na função em Indústria.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico completo na função – CNH: B

AÇOUGUEIRO

Atender clientes em supermercado, manter organização e limpeza do setor, acondicionar produtos em embalagens individuais, realizar reposição de mercadorias do setor, organiza as câmaras de congelados.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

AÇOUGUEIRO

Experiência na função

COZINHEIRO(A) INDUSTRIAL (VAGA TEMPORÁRIA)

Necessário experiência em cozinha industrial e residir no bairro Bela Vista ou próximo (Interlagos, Montreal, Jardim Primavera, São João, Emília)

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária: 90 dias

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Responsável pela execução das atividades assistenciais e de apoio administrativo de enfermagem, de forma ética e responsável, bem como, cumprir as normas e procedimentos da clínica e da área de atuação, visando o bem estar, promoção da saúde e segurança dos pacientes.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico completo na função

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, alvenaria

Experiência: 06 meses – Fundamental Completo – CNH: A

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Operar pá carregadeira; realizar carregamento de ferro gusa e subprodutos em carretas; operar o equipamento dentro das normas de segurança; manter o equipamento sempre limpo em boas condições de funcionamento.

Experiência: 06 meses – Curso na função – CNH: D

VENDEDOR PRACISTA

Experiência com vendas em geral, comercio, empresa no ramo de energia fotovoltaica (energia solar)

Experiência: 06 meses – CNH: B – Veiculo próprio – Ensino Médio Completo

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Manutenção preventiva e corretiva em maquinas industriais.

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Mecânica – CNH: B

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Manutenção em maquinas (linha amarela), pá carregadeira, caminhão, empilhadeira.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

SOLDADOR

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade realizar viagens.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função

AJUDANTE DE OBRA

Empresa de manutenção (revestimentos de refratários)

Não exige experiência – Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil.

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

