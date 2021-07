Em Sete Lagoas, taxa de ocupação de leitos da UTI / Covid continua em queda. Confira no boletim desta terça (06)

De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, 6 de julho, Sete Lagoas soma 21.552 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de 73 casos: 36 mulheres e 37 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 812 pessoas e 5.283 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 42.708 desde o início da pandemia. Um óbito em decorrência de complicações da Covid entrou para os registros do município: um homem de 62 anos, morador de Sete Lagoas, que faleceu no dia 1º de maio no Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte. São ao todo 570 óbitos, 33 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 207 pessoas em isolamento domiciliar e 20.742 curados.

Hospitalizados

Dos 82 internados hoje, 37 estão em UTI e 45 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 17 de Sete Lagoas e 20 de outras cidades da região, sendo nove de Papagaios, quatro de Pompéu, e os demais de Inhaúma, Paraopeba, Maravilhas, Baldim, Paineiras, Fortuna de Minas e Curvelo. Entre os internados, 67 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e dez aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 16 internações, sendo três UTI, uma delas em leito do SUS. No Hospital Municipal estão 48 internados, sendo 26 em UTI. No Hospital da Unimed são 17 pacientes internados, sendo oito em UTI. E na UPA hoje há apenas uma internação, em leito de enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somadas as unidades do SUS e da rede suplementar, está hoje abaixo dos 70%, em 67,3%. Levando em conta somente leitos do SUS, esse índice está em 65,8%.